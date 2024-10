Virginia Fonseca encanta ao mostrar carinho das filhas com o irmão caçula

Após receber registro das filhas dando carinho para o irmão, Virginia Fonseca encanta ao compartilhar clique de momento de amor do trio; veja

Enquanto estava em São Paulo para iniciar o tratamento contra suas dores de cabeça, a influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu uma foto de seus três filhos com Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, na manhã desta quarta-feira, 16.

Não passando vontade sozinha de apertar o trio, a empresária postou o registro fofíssimo das crianças juntas. Provando que são muito carinhosas e cuidadosas com o irmão, as meninas surgiram dando beijos e dando amor para o bebê.

"Enquanto isso em casa, muito, muito, muito amor", escreveu a apresentadora do SBT ao postar o clique encantador dos herdeiros juntinhos.

É bom lembrar que nesta terça-feira, 15, Virginia Fonseca foi para São Paulo para iniciar o tratamento contra as dores de cabeça. A famosa seguiu o conselho de Paula Fernandes e procurou a clínica que ajudou a sertaneja a se livrar dos incômodos constantes.

Inclusive, a apresentadora revelou que sofre com as dores diariamente e que não compartilhava o que estava sofrendo para não parecer chata e cheia de reclamações. A esposa de Zé Felipe falou que prefere tomar várias injeções, como as do tratamento, a ter que encarar a enxaqueca diária, que está afetando sua vida em todos os setores.

"Eu não comentava todos os dias com vocês, porque chega ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor! Tinha noite que eu chorava, porque é angustiante você pensar: 'será que vai ser assim pra sempre?'. Então essas agulhadas, eu tomaria até 100 se fosse preciso!", contou.

Virginia Fonseca leva o filho para tomar vacina em posto público

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou na sexta-feira, 11, que acordou cedo para cumprir seus compromissos. O primeiro de sua agenda agitada foi levar o filho caçula, José Leonardo, de um mês de vida, para tomar vacina.

Diferente de muitas famosas, que chamam empresas para vacinar os herdeiros, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção ao resolver ir com o bebê para um Centro Municipal de Vacinação em Goiânia, e não optar pela imunização em sua residência. A apresentadora do SBT então tirou fotos do momento. Veja mais do momento aqui.

