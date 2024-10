Virginia Fonseca leva o filho para tomar vacina em posto público

Após um mês do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca leva o filho caçula para tomar vacina em centro municipal do SUS; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nesta sexta-feira, 11, que acordou cedo para cumprir seus compromissos. O primeiro de sua agenda agitada foi levar o filho caçula, José Leonardo, de um mês de vida, para tomar vacina.

Diferente de muitas famosas, que chamam empresas para vacinar os herdeiros, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção ao resolver ir com o bebê para um Centro Municipal de Vacinação em Goiânia, e não optar pela imunização em sua residência. A apresentadora do SBT então tirou fotos do momento.

Ao chegar ao local, Virginia Fonseca postou o clique da entrada do posto do SUS e em seguida se divertiu ao ver o nome extenso do filho na tela. "O tamanho do nome da criança", disse ao exibir os seis nomes do filho: José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa.

Ainda nesta quinta-feira, 10, a influenciadora digital encantou ao mostrar o resultado da tatuagem que fez em homenagem ao caçula. Além das mãos de Maria Alice e Maria Flor, ela agora tem o pé de José Leonardo em seu tórax.

Sofrendo com dores intensas e constantes de dores de cabeça, Virginia Fonseca falou sobre a possibilidade de tirar o silicone ao desabafar nos últimos dias sobre não saber mais o que fazer para não ter os incômodos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se surpreende com iniciativa de Maria Flor

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe estão crescendo! A influenciadora digital mostrou que iniciou o desfralde de sua primogênita, Maria Alice, de três anos, por vontade da pequena e após iniciar o processo a mais nova, Maria Flor, de quase dois anos, acabou sendo influenciada.

Prova disso foi a herdeira do meio indo usar o "troninho" da irmã. A empresária se surpreendeu com a atitude da menina e compartilhou o momento de desenvolvimento da criança nesta quinta-feira, 10. Claro que "Floflo" encantou com a novidade. Veja mais aqui!