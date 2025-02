Sócios de Virginia dão presente milionário em convite de casamento; veja

Prestes a se casarem, sócios de Virginia dão presente milionário para a influenciadora e Zé Felipe em convite para eles serem padrinhos

Os sócios de Virginia Fonseca, Samara Pink e Thiago Stabile, vão se casar nas próximas semanas e o convite para a influenciadora digital e Zé Felipe serem os pardinhos da união foi luxuoso. Em sua rede social, a apresentadora do SBT exibiu os detalhes.

Ambos ganharam uma caixa com joias de uma grife e outros itens. A nora de Leonardo então foi presenteada com um anel avaliado em R$ 10 mil e o amado recebeu uma pulseira da mesma marca de luxo. "Simplesmente Cartier no convite, eles são diferentes mesmo", aprovou o mimo para ser madrinha dos sócios.

É bom lembrar que em agosto do ano passado Samara Pink anunciou que se casaria com Thiago, com quem já tem um filho, Miguel, que é o afilhado de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Na ocasião, ela falou sobre consagrar a união deles, que em março deste ano completará 10 anos.

"Demorou? Demorou! Mas estávamos esperando o Miguelzinho para entrar na igreja rs… Brincadeiras à parte, estamos muito felizes em viver esse momento! Chega a ser estranho, pq já éramos “casados“ e, para sermos bem sinceros, já nos sentimos imensamente abençoados, mas agora chegou o momento de formalizar esse amor diante de Deus e daqueles que mais amamos. Algo bem intimista, mas junto de quem fez parte de nossa história", escreveu.



"Escolhemos essa data para eternizar em nossa história: o grande dia em que celebraremos, com emoção e gratidão, a bênção de Deus sobre nossa união e matrimônio. E depois, quem sabe , o Miguel não ganha uma companhia rsrs (Miguelita 2.0) amadurecendo essa ideia…", brincou ela sobre ter mais um herdeiro.

Leia também:Sócia de Virginia revela mimo que mandou na maternidade para a amiga

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Pink (@samarapink_)

A união de Virginia Fonseca e Samara Pink

Virginia Fonseca e Samara Pink se uniram para abrirem uma empresa após a esposa de Zé Felipe sofrer com acne na primeira gravidez. Desde então, a marca delas não para de crescer e, no início de agosto, a famosa contou que o negócio faturou mais de R$ 58 milhões em apenas um mês. Com isso, ela contou que o valor ultrapassou a meta deles, que era de R$ 50 milhões. A cada live, a dupla se supera e posta seus recordes.