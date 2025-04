Maisa Silva arrasa em fotos de biquíni ao curtir dia de praia

Em suas redes sociais, Maisa Silva aproveitou o tempo livre para curtir um dia de praia e arrasou ao posar para fotos de biquíni

Em suas redes sociais, Maisa Silvasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 1º, a atriz aproveitou o tempo livre para curtir um dia de praia. A famosa fez questão de postar diversas fotos em que aparece usando um biquíni estampado.

Maisa aproveitou para tomar um banho de mar e fez muitas poses na frente das câmeras. Em uma das imagens, a artista surgiu ao lado da mãe.

"Já nas águas de abril", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Sereia", escreveu uma internauta. "Gata carioca", disse outra. "Musa do verão", elogiou uma terceira.

Atualmente, Maisa Silva está no ar como a Bia de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

20 anos de carreira

A famosa contou que ainda tem muitos sonhos para realizar e está ansiosa pelas boas coisas que estão por vir em sua vida profissional.

A famosa contou que ainda tem muitos sonhos para realizar e está ansiosa pelas boas coisas que estão por vir em sua vida profissional.

"Esse ano completo 20 anos de carreira e graças a Deus os objetivos não param. Sou muito nova, cheia de sonhos, estou rodeada por aqueles que admiro e juntos vamos conquistando coisas maravilhosas. Vou seguir celebrando cada processo, desfrutando do aqui e do agora com sorriso no rosto e peito aberto. Espero olhar para esse momento daqui 20 anos e ainda me orgulhar de cada escolha feita. A vida é um presente divino. Agradeço e aprendo diariamente", disse ela, na legenda.

