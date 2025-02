Virginia Fonseca divide momento com os três filhos juntos: 'Caos total'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novos registros com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novos registros ao lado dos filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses, que são fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Neste domingo, 23, ela mostrou um momento especial em família.

Após passar alguns dias em Dubai, a apresentadora contou que trouxe presentes para os filhos e mostrou o momento que abriu a mala."Nossa manhã de domingo foi assim!! Abrindo presentes que os papais trouxeram pra eles e caos totalViajar é bom, mas voltar p casa é MARAVILHOSO. Obrigada Deus. Amo vocês demais, pitucos", escreveu ela na legenda.

Veja os cliques:

Zé Felipe e Virginia Fonseca revelam planos de casamento e mais filhos

Recentemente, Zé Felipe aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs ao lado de Virginia Fonseca e um internauta quis saber se o casal pretende aumentar a família. "Deixa nós aproveitar um pouquinho, galera", respondeu Zé. "Não vem", disse Virginia, afirmando que não pretende ter mais filhos.

"Eu falei para ela que eu acho que daqui uns cinco, dez anos vai sentir falta de neném. Mas por agora não", completou o artista. "Eu, com as crianças com 15 anos, resolver ter filho? Neném? Pode internar. A Maria Alice com 15 anos e eu tendo neném? Tem que ser muito biruta", concluiu a digital influencer.

Os dois também falaram sobre os planos de se casarem na igreja. "Nós vamos casar na igreja ano que vem", disse Zé Felipe. "Não sei não", interrompeu Virginia."Ela falou que eu não fiz questão", afirmou o cantor.

"Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo para a gente casar na igreja. Tudo que eu falava com ele, ele tipo assim [nem aí]. Falei 'quer saber? Se você está assim, também vou ficar assim'. Aí agora ele veio com papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu", concluiu Virginia, arrancando risos do marido.

