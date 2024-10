Virginia impressiona ao revelar como está sua barriga quase um mês após o parto

Secou! Virginia Fonseca impressiona ao exibir a barriga trincada em menos de um mês após dar à luz ao terceiro filho, José Leonardo

Nesta quinta-feira, 03, Virginia Fonseca usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está sua barriga após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Menos de um mês depois da chegada do pequeno, a influenciadora digital e apresentadora revelou que já conseguiu recuperar seu físico sequinho.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia exibiu a cinturinha fina com uma selfie no espelho. Na sequência, a influenciadora digital contou que passou por uma massagem e mostrou o resultado do procedimento. Com o abdômen sequinho e marcado novamente, a influenciadora e apresentadora mostrou que já retomou o shape de sempre.

Vale lembrar que Virginia Fonseca deu à luz a José Leonardo em 8 de setembro. Além do menino, a apresentadora e o cantor são pais de outras duas crianças: Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, que está prestes a completar dois anos. Em suas redes sociais, a influenciadora costuma se declarar para os pequenos e dividir o dia a dia da família.

“Sempre tive o sonho de casar e construir uma família. Hoje com 25 anos eu agradeço a Deus por ter realizado mais do que eu sonhava!! Sou casada com o homem da minha vida que me deu 3 anjos lindos, 2 princesas e 1 príncipe… Minhas Marias e meu José, só sei agradecer por tantas bençãos, toda honra e glória a Deus!” Virginia se derreteu pelos herdeiros.

Virginia revela apelido do filho caçula que incomoda Leonardo:

Nesta terça-feira, 1º, Virginia Fonseca revelou um novo apelido para seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital chamou o pequeno pelo nome ‘proibido’ e comentou em tom de brincadeira que, se o sogro Leonardo visse a cena, certamente a xingaria.

“Ia pegar o Zé Bonitinho para ficar de carrapatinho, mas ele tá tão confortável. Eu falei assim ‘ah não, deixa vou, não pegar não porque ele tá muito confortável. Quando o Zé bonitinho acordar eu pego ele”, Virginia declarou durante um vídeo e explicou que esse era um dos apelidos ‘proibidos’ para o filho por conta do sogro, Leonardo.