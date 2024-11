Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho mais velho brincando na praia

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho, Antonio Enrico, brincando em uma praia

Sthefany Britoencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar um registro inédito do filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos.

Através dos Stories do Instagram, a atriz mostrou o herdeiro, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, na praia. Na imagem, o menino aparece usando uma roupa do Homem-Aranha, enquanto brinca com um balde na areia.

Erico completou quatro anos no começo do mês e ganhou uma festa luxuosa com o tema 'HotWheels'. Para a festa, Sthefany combinou um look vermelho com os filhos, enquanto o empresário apostou em uma camisa social. Nas imagens, o aniversariante surge se divertindo ao lado dos papais e de outros membros da família.

Além de Enrico, Sthefany e Igor também são pais de Vicenzo, que completou dois meses no último dia 9. A atriz comemorou a data com uma festa com o tema Wolverine. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super-herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi Wolverine. Vicenzo quando crescer já vai poder dizer que é amigo de muitos super-heróis… Que alegria ver meu bebezinho cada dia crescendo mais, prestando mais atenção em tudo e cada dia mais lindo!!!", escreveu ela ao mostrar os detalhes.

Sthefany Brito mostra o filho na praia - Foto: Instagram

Filho de Sthefany Brito na praia - Foto: Instagram

Sthefany Brito desabafa sobre ser mãe de dois

Recentemente, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores das redes sociais e uma internauta questionou sobre as dificuldades da rotina com dois filhos. Em seu Instagram Stories, a famosa respondeu com muita sinceridade.

"Se você visse o caos que estava aqui em casa há uma hora atrás... Vicenzo chorando com fome, mas não conseguindo pegar o peito porque estava chorando. E Enrico chorando também porque queria ver desenho e à noite eu não deixo, e que eu sentasse ao lado dele. E no auge do caos, às vezes minha vontade é de chorar junto com os dois. E do mesmo jeito que se instaura o caos, ele simplesmente passa", disse ela.

