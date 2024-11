Sthefany Brito mostra novas fotos da festa do filho

Sthefany Brito mostrou em suas redes sociais novas fotos da festa de aniversário do filho Antonio Enrico, que completou quatro anos

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 5, a atriz mostrou em sua conta no Instagram novas fotos da festa de aniversário do filho Antonio Enrico, que completou quatro anos recentemente. O menino é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky, com quem a famosa também tem Vicenzo, de um mês.

Sthefany mostrou diversas fotos da comemoração, que teve como tema HotWheels. A estrela combinou um look vermelho com os filhos, enquanto o empresário apostou em uma camisa social. Nas imagens, Antonio Enrico surge se divertindo ao lado dos papais e de outros membros da família.

"Só mais um pouquinho de um dia tão especial e cheio de amor", escreveu Sthefany Brito na legenda da publicação.

Sem visitas

Sthefany Brito está vivendo o sonho da segunda maternidade. Casada com o empresário Igor Raschkovsky, a atriz virou alvo de críticas na semana passada após revelar que proibiuvisitas ao filho Vicenzo, de um mês. Além do caçula, ela é mãe de Enrico (4).

Em conversa com fãs nas redes sociais, a estrela contou que a decisão foi tomada para preservar a saúde do pequeno. O veto atingiu amigos e até familiares próximos por um período de duas semanas. Alguns foram proibidos por até um mês.

"Segurei o primeiro mês sem visita. Parte da família veio conhecê-lo em casa só depois da primeira quinzena de outubro. Nesse início, acho que todo cuidado é pouco. Fiquei zero preocupada de me acharem chata ou exagerada por não querer receber visita. Afinal, o que importa mesmo é a saúde do meu filho. Aos pouquinhos, vamos flexibilizando. Tudo tem seu tempo", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Médica pediatra Dra. Betina Costa diz que a atitude da atriz foi certeira. Isso porque, bebês recém-nascidos criam imunidade nos primeiros dias de vida e uma exposição poderia ser algo arriscado.

"A recomendação de evitar visitas a bebês, especialmente aqueles com menos de três meses, é fundamentada em várias considerações de saúde pública e pediátricas. Bebês com menos de três meses têm um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, o que os torna mais vulneráveis a infecções. Infecções como o vírus sincicial respiratório (VSR) e outras doenças respiratórias podem ser particularmente graves nessa faixa etária", explica.

