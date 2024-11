Sthefany Brito comenta sobre rotina de amamentação do filho caçula

Sthefany Brito aproveitou o tempo livre e comentou um pouco sobre como é a rotina de amamentação do filho Vicenzo, de dois meses

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de dois meses.

Nesta terça-feira, 19, a atriz aproveitou o tempo livre e comentou em seu Instagram Stories um pouco sobre a rotina de amamentação do filho caçula.

"Durante a noite/madrugada, ele tem espaçado direitinho três horas. Mas durante o dia confesso que nem tento ter noção de tempo entre as mamadas. Se acho que ele está com fome, se chora, eu dou para ele. Tem dias que ele mama muito durante o dia, tem dias que espaça mais, mas eu fico zero tentando controlar isso", disse ela.

A famosa ainda revelou o que faz quando precisa sair de casa sem o bebê. "A não ser que eu precise sair, aí sim eu tento deixar ele bem de barriguinha cheia para poder durar pelo menos umas 2, 3 horas até a próxima mamada", afirmou.

Ciúmes

Recentemente, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre as crises de ciúmes do filho mais velho com o irmão caçula. Sthefany contou que há dias e dias, mas que esse sentimento faz parte e no geral Enrico é bastante carinhoso com Vicenzo.

"Achei que fosse ser bem pior do que está sendo. Ele é muito amoroso e carinhoso com o irmão. Ele se irrita quando está comigo e eu preciso amamentar o Vicenzo ou fazer qualquer coisa com o Vicenzo. Várias vezes ele diz que eu não preciso ir pegar o Vicenzo, para deixar ele no bercinho. Tento incluir ele em tudo, sempre chamo para ir junto comigo. As vezes ele quer e as vezes chora e não quer. Tem dias lindos repletos de amor em que tudo dá certo e dias as vezes mais difíceis, de mais ciúme que ele sente mais. Faz parte, mas em um geral ele está sendo um ótimo irmão mais velho", disse ela.

