Sabrina Petraglia encanta ao mostrar momento em família: "Uma delícia!"

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores ao mostrar algumas fotos se divertindo ao lado dos três filhos e do marido

Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao postar algumas fotos aproveitando um momento de lazer ao lado do marido e dos filhos no Rio de Janeiro.

A atriz, que mora em Dubai e voltou ao Brasil para participar da novela 'Família É Tudo', da Globo, compartilhou alguns registros em que aparece se divertindo com os três filhos, Gael, de cinco anos, Maya, de três, e Léo, de dois, e com o marido, Ramón Velázquez, na piscina e também na praia.

"Alguns bons momentos ao lado das crianças aqui no Rio de Janeiro. Sim! Eles vieram visitar a mamãe que está gravando a novela e foi uma delícia!", escreveu Sabrina ao publicar as imagens no feed do Instagram.

Os fãs amaram os cliques em família. "Que lindos. Deus abençoe vocês, família linda", disse uma seguidora. "Eles são uma fofura", se derreteu outra. "Momentos inesquecíveis para toda família. E isso aí", escreveu uma fã.

Em recente entrevista à Revista CARAS, Petraglia falou sobre voltar a atuar. "É maravilhoso voltar à TV porque a minha carreira, minha profissão de atriz, faz parte de quem sou individualmente. Isso é importante para a realização pessoal", disse em um trecho do bate-papo.

Confira:

