Sabrina Petraglia encara nova rotina após fazer de Dubai sua casa: 'Realização'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Sabrina Petraglia revela os desafios de sua mudança para Dubai e celebra o retorno à TV com Família é Tudo

Fazia quatro anos que Sabrina Petraglia (41) estava longe das telas. Neste período, ela viveu uma aventura atrás da outra. Primeiro vieram as descobertas do dia a dia da maternidade com o primogênito, Gael (5). Em seguida, o desejo de dar irmãozinhos para ele, que hoje divide a mamãe com Maya (3) e Léo (2). Mas, Sabrina surpreendeu mesmo a todos quando anunciou que se mudaria para o outro lado do mundo.

Por conta do trabalho do eleito, o engenheiro Ramón Velásquez (35), que trabalha em uma empresa de leasing de aeronaves, a família inteira desembarcou em Dubai há um ano e meio disposta a enfrentar os desafios da língua, da cultura, do clima e da religião. E uma coisa ficou clara: se surgisse uma oportunidade que valesse a pena, ela voltaria para atuar.

E foi o que aconteceu com o convite para integrar o elenco da trama global Família É Tudo. "É maravilhoso voltar à TV porque a minha carreira, minha profissão de atriz, faz parte de quem sou individualmente. Isso é importante para a realização pessoal."

"Foi importante e maravilhoso esse tempo totalmente voltado à minha família, ao nascimento dos meus filhos, a esses primeiros meses, anos tão delicados, tão importantes. A mudança, o apoio ao meu marido, essa mudança para Dubai, apoiando-o para que ele voasse e tivesse essa carreira tão maravilhosa que ele está construindo também. E agora é a minha vez!", celebrou a artista.

Nos Emirados Árabes Unidos, Sabrina enfrenta diversos desafios, como o calor. No verão, os termômetros chegam a marcar até 48ºC. A comida, ainda mais com três crianças, foi outra mudança significativa. "Foi duro no começo. As frutas são diferentes e caras. Mas o homus, por exemplo, feito com grão-de-bico e pasta de gergelim, passou a fazer parte do nosso dia a dia", explicou a atriz, que também mudou o seu guarda-roupa e incluiu o caftan no dia a dia.

"Dubai é internacional. Claro que uso roupa de academia na correria, e tudo bem, mas hoje gosto de mostrar menos o corpo. Me sinto mais elegante e também é mais educado da minha parte". Para o novo desafio, Sabrina contou com a ajuda do pai, Eduardo Balsalobre, que se mudou para Dubai para ajudar com as crianças nesse período, e do marido.

"Foi com todo o suporte do meu pai, que foi para os Emirados para ficar com as crianças durante esse tempo que eu comecei a gravar, pois eles ainda estavam na escola. Meu marido também cancelou algumas viagens e se organizou para ficar em casa com eles. Então, tudo com calma, com organização, com carinho, com parceria, a gente conquista. E eu estou muito feliz. Acho que a felicidade está estampada no meu rosto, nos meus olhos."

"O quanto eu estou realizada e feliz de estar voltando com uma personagem muito legal. Com o Daniel Ortiz —autor da novela—, que gosta do meu trabalho e com quem eu já tenho parcerias antigas, e a direção do Fred Mayrink, que também já me conhece tão bem. Estou em casa!", afirmou Sabrina.

Na trama, Sabrina interpreta Maya, irmã de Jéssica, vivida por Rafa Kalimann (31). E, além do retorno às tramas globais, a novela marca o reencontro da atriz com antigos colegas de escola. "Estou voltando a trabalhar com os meus amigos que estudaram comigo lá atrás, na minha época de teatro da Escola de Artes Dramáticas, como João Baldasserini, Gabriel Godoy, Marianna Armellini e Conrado Caputto."

"Então, estou me sentindo muito feliz. É um reencontro com os meus parceiros, comigo mesma, e está sendo muito importante. Estou me sentindo completa. Estou muito feliz!”, concluiu ela, que também se prepara para filmar o longa-metragem Mar de Mães, de Leticia Prisco (45), e planeja ser uma porta-voz do intercâmbio entre o Brasil e o Oriente Médio, com projetos artísticos ligando as duas culturas.

"Estou completamente apaixonada pelos Emirados, por Dubai. Eu não quero ir embora", afirmou a atriz, com mais de 15 anos de carreira e cuja estreia nas telinhas foi em 2010, na trama Uma Rosa com Amor, do SBT.

