Roberto Justus mostra a filha caçula e os netos fantasiados para o Halloween

O apresentador e empresário Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto com a filha e os netos

Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha caçula e dos netos.

No clique publicado no feed do Instagram, Justus mostra a Vicky, de quatro anos, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e os netos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, de 1 ano, filhos de Fabiana Justus e Bruno D'Ancona, fantasiados para o Halloween da escola.

Ao dividir o momento encantador com os fãs, o apresentador e empresário apontou um detalhe curioso na imagem. "Halloween na escola com a minha filha e meus netos, com direito a chapéu da Vicky no meu nariz! Kkk", escreveu Roberto na legenda.

O post recebeu diversos comentários. "É mesmo!!! Chapéu limpando o nariz do papai!", se divertiu uma seguidora. "Tenha certeza que esses momentos, são eternizados nas memórias dos seus anjos!", falou outra. "Você é uma pessoa de muita sorte! Felicidade é isso! Família", afirmou uma fã.

Confira:

Vicky Justus choca com beleza em fotos na fazenda de Roberto Justus

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, deu um show de beleza e muita fofura em novas fotos publicadas na rede social da mãe neste domingo, 27. Na fazenda da família, ela impressionou ao posar no jardim parecendo uma boneca.

Usando um look fofo e combinando com estilo das flores, a menina apareceu até de chapéu de palha na cabeça e encantou ao surgir com um de seus cachorrinhos nas mãos. Sorridente e cheia de charme, Vicky Justus arrancou elogios dos seguidores de Ana Paula Siebert. "Meu coração aquecido. Qual seu mood de hoje? Hahaha Nina ou Vicky?!", postou a influenciadora digital os cliques encantadores. Veja a publicação!

