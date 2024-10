Ana Paula Siebert fala sobre ‘proibições’ no casamento com Roberto Justus

Quem é que manda na relação? Ana Paula Siebert revela se enfrenta regras e proibições em seu casamento com Roberto Justus

Na última quarta-feira, 09, Ana Paula Siebert abriu o jogo e revelou novos detalhes sobre seu casamento com Roberto Justus. Em suas redes sociais, a influenciadora digital respondeu às dúvidas dos seguidores em uma caixinha de perguntas e revelou se enfrenta regras e proibições no relacionamento com o publicitário famoso.

Nos stories do Instagram, Ana Paula decidiu interagir com seus seguidores e responder a algumas dúvidas sobre sua vida pessoal. Foi então que uma das seguidoras questionou se o empresário "mandava na relação" e se impunha regras no casamento deles: "O Roberto te proíbe de falar ou fazer coisas que você quer falar ou fazer?", perguntou.

Em resposta, Ana Paula, com seu tradicional bom humor e carisma, negou a pergunta e afirmou que não há "proibições" impostas pelo empresário: “Não, nem que ele quisesse", ela brincou. Vale lembrar que a influenciadora digital e o publicitário estão casados há nove anos e têm uma filha juntos, Vicky Siebert Justus, de quatro anos.

Ana Paula Siebert nega ‘proibições’ no casamento com Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Antes do relacionamento com Siebert, Roberto Justus já mudou de esposa outras quatro vezes e tem seis filhos, frutos de seus diferentes casamentos. Inclusive, Ana Paula já revelou que tem uma ótima relação com as ex e seu marido: “Acho todas as ex-mulheres dele bonitas, cada uma com sua beleza. Ele sempre teve bom gosto”, disse ao ser questionada sobre ciúmes.

Ana Paula Siebert fala de normas de segurança para furacão em Miami:

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, deve viajar para Miami, nos Estados Unidos, nesta semana. E nesta quinta-feira,10, a influenciadora usou seu Instagram para comentar sobre as medidas de segurança que ela e o marido tiveram que adotar em seu apartamento devido à aproximação do furacão Milton.

"Muita gente me perguntando sobre o nosso apartamento de Miami. Inclusive porque eu falei que estávamos indo para lá essa semana. O furacão já tocou a Flórida. Uma coisa horrorosa! É tão assustador ver aquela imagem, mas ele não passa em Miami de fato", iniciou ela nos stories antes de dividir algumas das normas de segurança que deve cumprir.