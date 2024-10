Poliana Abritta resgata foto com trigêmeos no colo e relembra luta para engravidar

Apresentadora do 'Fantástico', Poliana Abritta resgata foto com os trigêmeos no colo e recorda luta para conseguir engravidar após diagnóstico

Mãe de trigêmeos, Poliana Abritta enfrentou uma longa jornada para conseguir engravidar após receber o diagnóstico de endometriose. Em suas redes sociais, a apresentadora do ‘Fantástico’ resgatou um clique com os herdeiros no colo, quando ainda eram bebês, e aproveitou para relembrar os desafios que superou para realizar o sonho de ser mãe.

Através de seu perfil no TikTok, Poliana compartilhou um clique adorável com os três herdeiros, Manuela, Guido e José, em seu colo quando eles ainda eram bem pequenos. Além de reviver esse momento especial, a comunicadora recordou uma matéria em que participou, na qual narrou a dificuldade que enfrentou para conceber os filhos.

Em entrevista ao Fantástico em 2018, Abritta revelou que passou sete anos tentando engravidar, mas enfrentou dificuldades devido à endometriose. Em seu relato, ela compartilhou a culpa que sentiu por demorar a descobrir a condição e confessou que tentou esconder o diagnóstico por um tempo: “Não queria que as pessoas soubessem", contou ela.

Após diversas tentativas frustradas, Poliana encontrou na fertilização in vitro uma "luz no fim do túnel". Em conversa com seu médico, ela decidiu implantar os últimos três embriões viáveis de uma vez, resultando no nascimento de seus trigêmeos, que hoje têm 16 anos e são frutos do antigo relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho.

Inclusive, recentemente, Poliana abriu o coração e contou como faz para dar conta de três adolescentes e conciliar a maternidade com o trabalho na televisão: “Me sinto uma mãe polvo, mas sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter pra dar conta de tudo", contou a jornalista, que tem acordos com os herdeiros para facilitar a rotina.

“Não conheço uma mulher que não viva como eu vivo! Então, assim, a gente delega, às vezes, mas, em outras, não dá para delegar. Já aconteceu de eu estar no meio do programa e tem menino me mandando áudio… E eu falo: 'Estou apresentando ao vivo, não posso responder'", declarou ela para o canal Tah Babado, de Tatah Fávero.

Embora mantenha a discrição sobre sua vida pessoal, a apresentadora Poliana Abritta fez uma declaração especial no aniversário de seu marido, o jornalista, diretor e roteirista Chico Walcacer. Recentemente, a jornalista compartilhou um álbum de fotos com momentos especiais ao lado do amado e falou sobre seu casamento.

