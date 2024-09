Poliana Abritta mostra momentos com o marido e se declara: “Meu gato”

Apresentadora do ‘Fantástico’ na Globo, Poliana Abritta quebra a discrição e se declara ao marido com cliques inéditos em data especial; confira!

Embora mantenha a discrição sobre sua vida pessoal, a apresentadora Poliana Abritta fez uma declaração especial no aniversário de seu marido, o jornalista, diretor e roteirista Chico Walcacer. No último sábado, 28, a jornalista compartilhou um álbum de fotos com momentos especiais ao lado do amado e falou sobre seu casamento.

Através do Instagram, Poliana, que apresenta o ‘Fantástico’ na Globo ao lado de Maju Coutinho, deixou o trabalho de lado para falar sobre sua vida pessoal. Em seu perfil, a jornalista compartilhou um compilado de fotos de viagens, festas e muitos momentos divertidos ao lado de seu marido e seus filhos para celebrar a data especial.

Na legenda, Abritta abriu o coração sobre seu relacionamento e se derreteu por Chico: “Pés que caminham com os meus, um coração que abraça o meu, um calor que ora acende e ora aplaca as minhas febres… meu gato, meu parceiro! O padrasto MAIS incrível, um pai TÃO TÃO TÃO amoroso!”, a jornalista exaltou as qualidades do marido.

“De mãos dadas, a gente cuida de um jardim de filhos (os dele e os meus) e não esquece de, entre improvisos e dificuldades, fazer da vida… poesia! Viva seus 50, meu amor! Ano que vem te alcanço! Te amo”, Poliana se declarou e lembrou que tem três filhos gêmeos, fruto de um antigo relacionamento, além dos três enteados, filhos de Chico.

Vale lembrar que Poliana Abritta é mãe de Manuela, Guido e José, de 16 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho, com quem se separou em 2017 após quase uma década juntos. Depois do término do casamento, a jornalista encontrou o amor novamente ao lado de Chico Walcacer e oficializou a união em 2021.

Poliana Abritta comemora aniversário dos trigêmeos:

Poliana Abritta esteve em festa no último domingo, 22. Isso porque os filhos trigêmeos dela, Manuela, José e Guido, completaram 16 anos de idade. Para marcar a data especial, a mãe coruja compartilhou uma foto inédita e atual dos herdeiros. Na imagem, os trigêmeos apareceram lado a lado e sorridentes durante uma viagem em família.