O que é superdotação profunda? Saiba mais sobre as habilidades de Lulu

Pais da mini influenciadora digital Lulu revelam que a filha tem superdotação profunda; entenda o que isso significa

Recentemente, os pais da mini influenciadora digital Lulu, Arthur Luis Cardoso e Maju Mendonça, revelaram que a filha é superdotada. Nas redes sociais, eles explicaram que perceberam habilidades excepcionais na menina e decidiram procurar a ajuda de especialistas, quando descobriram que, na verdade, ela possui superdotação profunda.

Segundo os pais de Lulu, eles sempre notaram habilidades diferenciadas na menina, como sua capacidade de improviso e a facilidade para se comunicar. Inclusive, foi justamente o talento comunicativo que acabou atraindo uma legião de admiradores para a pequena e resultou em um número impressionante de seguidores nas redes sociais.

No relato, eles contaram que a filha possui habilidades que normalmente se desenvolvem apenas alguns anos mais tarde: “No caso dela, é chamado superdotação profunda", disse a mãe da pequena. Segundo informações do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, a superdotação profunda se diferencia da superdotação comum por um quociente de inteligência ainda mais elevado.

Estudos neurológicos indicam que há maior atividade em áreas do cérebro relacionadas à tomada de decisões, memória e raciocínio na superdotação profunda. Além disso, comportamentos como curiosidade e intensidade emocional são características frequentemente observadas, e também mencionadas pelos pais de Lulu.

"Talvez, essa capacidade de se comunicar só apareceria com 8 ou 10 anos [se ela não fosse superdotada], mas apareceu com 2, é uma alta habilidade do caso dela", falou Arthur. "É importante dizer que essa é quem a Lulu é. Ela tem essa facilidade, isso está dentro dela", Maju acrescentou ao falar sobre as habilidades de Lulu.

Lulu se tornou irmã mais velha:

A pequena influencer Lulu, que é a menina que encanta a internet, foi promovida a irmã mais velha recentemente! Um dia após anunciar o nascimento do filho, José Vicente, os pais dela, Maju Mendonça e Arthur Luís, publicaram os primeiros momentos da filha com o irmão em agosto de 2024. No primeiro dia de vida do caçula, a pequena já apareceu preocupada em cuidar do irmãzinho.