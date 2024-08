Pais da influencer Lulu encantam ao mostrar primeiro dia da filha com irmão

A influencer Lulu agora é irmã mais velha! Um dia após o nascimento de José Vicente, seus pais compartilharam os primeiros momentos dela com o irmão

A pequena influencer Lulu, que é a menina que encanta a internet, foi promovida a irmã mais velha! Um dia após anunciar o nascimento do filho caçula, José Vicente, os pais dela, Maju Mendonça e Arthur Luís, publicaram os primeiros momentos da filha com o irmão nesta quinta-feira, 01.

Nas fotos compartilhadas, a pequena aparece com o irmão no colo. Em outro momento, posa com os pais. "Um pedacinho do nosso primeiro dia com o José Vicente. Te amamos, filho" , diz a legenda da publicação. E o casal também publicou um vídeo da pequena com José Vicente.

"Eu não vou dormir agora!", diz Lulu. "Por quê?", questiona uma familiar à menina. "Porque eu preciso cuidar dele!", devolve a pequena. "Você que vai cuidar do José Vicente?", quer saber a parente. "Eu que vou cuidar do José Vicente", diz Lulu. "E você está cansada?", pergunta a familiar. "Eu estou mais feliz do que cansada", diz a influencer. "Mas você é maravilhosa!", devolve a mulher.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Estou muito feliz em ver a família feliz", disse uma. "Gente essa menina é uma benção mesmo!!! Que fotos lindas!!! Ele é muito lindo!", escreveu outra. "Gente, que irmã maravilhosa! Está mais feliz do que cansada.. vai cuidar do fofinho! E essa foto só os dois! Que lindaaa!! Ahhh parabéns família amada e abençoada! Bem vindo José Vicente! Você já é mto amado!", declarou mais uma.

Veja:

Na última quarta-feira, 31, o casal anunciou a chegada do bebê no Instagram por meio de uma sequência de fotos feitas logo após o nascimento. "Os filhos são uma herança de Deus! Seja bem-vindo, José Vicente, meu filho! Como é bom ter você em nossas vidas. Te amamos de todo o nosso coração, com amor leal. Que Deus te abençoe!", escreveram na legenda.