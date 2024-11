Neymar Jr reage à 'alfinetada' do ex-BBB Fred Bruno: 'Fanfarrão'

Não gostou! Neymar Jr se pronunciou após o ex-BBB Fred Bruno apontar 'escolhas questionáveis' do jogador de futebol fora dos campos

O nome de Neymar Jr ficou entre os assuntos mais comentados da web na madrugada desta segunda-feira, 25, após o jogador de futebol responder uma declaração do jornalista Fred Bruno. Em entrevista ao programa 'Alt Tabet', o ex-participante do BBB 23 falou sobre o atleta dentro e fora dos campos.

Na ocasião, Fred Bruno mencionou sua admiração por Neymar como jogador e mencionou o quanto a vida pessoal do atleta acaba interferindo em sua carreira no futebol. "Cara, eu acho assim, são coisas totalmente diferentes. Eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo, realmente ele tem escolhas questionáveis", iniciou o ex-BBB.

"Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, chega na época de Copa do Mundo que não vai só quem entende de futebol e quem acompanha, que torce. É uma galera de fora, então tipo, tem uma galera que torce contra o Neymar, sabe? O nosso melhor jogador e o cara que quebrou todos os recordes ali, mas, realmente tem algumas coisas das escolhas da vida do Neymar fora de campo que ele tem umas escolhas ruins", continuou.

Neymar Jr, por sua vez, fez questão de responder à 'alfinetada' de Fred Bruno. Nos comentários de uma página no Instagram, o jogador do Al-Hilal Saudi Football Club deixou um recado ao ex-BBB: "Esse é fanfarrão", escreveu o atleta, acrescentando um emoji de risada.

Neymar destaca importância de Mavie durante recuperação de lesão

Neymar participou do documentário Os Craques do Campeonato Saudita, disponível na Netflix, e relembrou momentos difíceis após lesionar o joelho.

"Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse", disse ele.

Em seguida, o jogador afirmou que neste momento foi muito importante ter pessoas queridas por perto e ressaltou a importância da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi; confira detalhes!

