A atriz Nanda Costa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo de suas filhas gêmeas, Kim e Tiê

Nanda Costa explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 25, ao publicar um novo vídeo encantador das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos, de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

A atriz, que completou 38 anos nesta terça-feira, 24, e levou as herdeiras para Paraty, no Rio de Janeiro, para comemorar a data especial, publicou um vídeo em que flagra Kim fotografando a irmã e ainda dando dicas.

"Faz uma pose. Faz uma cara de medo, Tiê", disse a pequena. Os internautas ficaram encantados. "Muito lindas e divertidas", falou uma seguidora. "Elas são tão livres, autênticas, felizes quanto vocês!", observou outra. "Quanta fofura", escreveu uma fã. "Essas gêmeas são umas fofas", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Nanda divide momentos fofos das filhas nas redes sociais. Recentemente, ela postou um vídeo em que aparece brincando no chão com Kim e Tiê, e enquanto elas montam casinhas com alguns blocos, as três conversam sobre diversos assuntos.

Nanda Costa descobriu que queria ser mãe em bastidores de filme

Nanda Costa está completando 38 anos nesta terça-feira, 24. Casada com a percussionista Lan Lanh, as duas são mães de Tiê e Kim, de dois anos. Em entrevista à CARAS Brasil em 2023, enquanto estava envolvida no filme Derrapada, interpretando Melina, a atriz contou que durante as gravações do filme viu aflorar o desejo de ser mãe:

"Lembro de fazer uma cena que acho que senti o que a minha mãe [sentia], imagino eu que seja algo parecido. Aquela coisa que toma e dá vontade de socar porque [o filho] não avisou e ficou sumido, mas tem que agradecer que está tudo bem. Acho que já me preparou de alguma forma para a maternidade, porque eu já estava buscando ser mãe ali. Foi no filme que eu comecei a buscar o tratamento, a entender como era fazer a fertilização. Durante o processo [do longa], eu já estava nesse processo pessoal", contou na ocasião. Saiba mais!