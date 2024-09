Nanda Costa leva as filhas gêmeas para sua 'terra natal' para comemorar aniversário

Nanda Costa faz aniversário nesta terça-feira, 24, e está em Paraty, no Rio de Janeiro e fez festa de aniversário em família

Nesta terça-feira, 24, Nanda Costa, completa 38 anos e escolheu sua cidade natal, Paraty, no Rio de Janeiro, como destino das férias em família para celebrar a data especial. Acompanhada da esposa Lan Lanh e das filhas gêmeas Tiê e Kim, de dois anos, ela curtiu os dias de descanso e mostrou como foi a comemoração, que teve bolo e parabéns.

A mãe e avó da atriz, Patrícia Costa Campos e Maria Ines Campos, respectivamente, participaram da celebração, que contou com a presença de amigos de Nanda como Fernando Diniz e Emanuelle Araujo, madrinha das gêmeas.

Nada ainda ganhou um poema em sua homenagem: "Fico feliz / Só em te ver / Na luz, clara luz que esse dia transpire / Na luz dos teus olhos com sede e amor / Fico feliz / Só em te ver / Na luz que procuro encontrar nas pessoas / Na luz que semeio em busca do amor / Fico feliz / Só em te ver / Feliz aniversário, minha gata extraordinária, que os orixás nossa senhora e todos os deuses sigam te abençoando todos os dias, pra sempre, te amo!", escreveu sua esposa nas redes sociais.

Nanda Costa descobriu que queria ser mãe em bastidores de filme

Nanda Costa está completando 38 anos nesta terça-feira, 24. Casada com a percussionista Lan Lanh (56), as duas são mães de Tiê e Kim, de dois anos. Em entrevista à CARAS Brasil em 2023, enquanto estava envolvida no filme Derrapada, interpretando Melina, a atriz contou que durante as gravações do filme viu aflorar o desejo de ser mãe:

"Lembro de fazer uma cena que acho que senti o que a minha mãe [sentia], imagino eu que seja algo parecido. Aquela coisa que toma e dá vontade de socar porque [o filho] não avisou e ficou sumido, mas tem que agradecer que está tudo bem. Acho que já me prepaprou de alguma forma para a maternidade, porque eu já estava buscando ser mãe ali. Foi no filme que eu comecei a buscar o tratamento, a entender como era fazer a fertilização. Durante o processo [do longa], eu já estava nesse processo pessoal", contou na ocasião.