A atriz Nanda Costa deixou de fazer parte do time de contratados da Globo após 15 anos e passa a trabalhar por obra aberta

A atriz Nanda Costa deixou de fazer parte do time de contratados da Globo após 15 anos. Nesta segunda-feira, 02, o jornal O Globo noticiou que o contrato dela chegou ao fim. Com isso, a artista passa a trabalhar por obra aberta, o que significa que assume vínculo apenas durante projetos determinados e pode negociar com outras plataformas.

"Foi um relacionamento de 15 anos de muito sucesso e muita história. Eu amadureci muito nesse tempo, aprendi demais, fiz grandes amigos. O entretenimento mudou muito, e isso era algo que eu já esperava e para o qual já fui me organizando", disse a artista em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

E completou: "Hoje, busco trabalhos que façam muito sentido, e essa flexibilidade no relacionamento ajuda. Estou me experimentando na direção, rabiscando roteiros. É preciso plantar para conseguir ver os frutos daqui a algum tempo. Não é tão imediato".

Na Globo, a atriz esteve no elenco de tramas como Cobras & Lagartos (2006), como Madá. Depois, emendou papéis em Viver a Vida (2009), Cordel Encantado (2011), Salve Jorge (2012), Império (2014), Pega Pega (2017), Segundo Sol (2018) e Amor de Mãe (2019).

Representatividade

O mais recente trabalho da atriz na empresa foi na série Justiça 2. Na produção do Globoplay, ela viveu Milena, que mantinha um romance com Jordana (Paolla Oliveira). Durante o papo, ela também falou sobre a importância da representatividade LGBTQIAP+ no cenário audiovisual como uma forma de naturalizar essas relações.

"Hoje em dia é muito mais natural. Há alguns anos, fiz a Maura, de "Segundo Sol", que era uma personagem que estava se descobrindo e estava confusa. E é confuso mesmo, eu namorei vários homens até entender, aceitar e lidar com meu próprio preconceito. Pesava o fato de não vermos na TV, como eu não vi a minha vida inteira, um casal de dois homens ou duas mulheres representados de uma maneira normal, como é um casamento", analisou.