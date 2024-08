A atriz Nanda Costa gravou um vídeo para dividir uma situação que aconteceu ao levar as filhas gêmeas, Kim e Tiê, na escola

A atriz Nanda Costa caiu no choro ao dividir uma situação que aconteceu enquanto deixava as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos, frutos de seu relacionamento com Lan Lanh, na escola nesta quinta-feira, 15.

No vídeo publicado feed do Instagram, ela aparece bastante emocionada ao ouvir um 'te amo' das herdeiras, antes do portão da escola se fechar. "A maternidade é uma coisa muito... eu não sei", começou ela na gravação.

"Eu queria dividir isso, porque eu vim deixar minhas filhas na escola, como faço todo dia. Na hora que eu deixei elas e fui dar beijo de tchau, elas me avisaram 'vai fechar o portão, mamãe', para não ter que dar a volta", explicou.

Depois, Nanda contou que ouviu a declaração das meninas. "E eu estava indo [embora], e elas 'mamãe, mamãe, começaram a me chamar, quando eu virei, elas falaram assim: 'Te amo'. Só isso mesmo. Fiquei muito emocionada com isso", finalizou a atriz.

Os seguidores ficaram encantados com o relato. "Vocês estão colhendo o que vocês plantam: amor", disse uma fã. "Coisa linda. É pra se emocionar mesmo. Parabéns, são lindas suas filhas", escreveu outra. "Tudo isso!!! Sinal de que são criadas ouvindo a palavra AMOR!!! Bom sinal! E eu me emociono junto", disse a apresentadora Astrid Fontenelle.

Confira:

Lan Lanh revela como foi o primeiro encontro com Nanda Costa

Juntas há 10 anos, Lan Lanh e Nanda Costa mantiveram o relacionamento em segredo por muito tempo. Agora, a musicista relembra detalhes de como conheceu a atriz, contando sobre o primeiro encontro e revelando que foi ela quem tomou a iniciativa em entrevista ao "Maria vai com os Outros", do Canal UOL.

Lan explicou que foi apresentada a sua futura esposa por Emanuelle Araújo, que também participou da entrevista. A atriz avisou que Nanda estava solteira e se mudando para o mesmo condomínio. As duas, inclusive, se tornaram vizinhas de porta. No entanto, levou um tempo para ficarem juntas, pois a musicista estava se recuperando de um término. Confira o papo completo!