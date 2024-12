Na Bahia, Tata Estaniecki curte o dia na piscina com os filhos: 'Lindos'

A influenciadora digital Tata Estaniecki encantou os seguidores ao surgir com os filhos, Beatriz e Caio, se divertindo na piscina

Tata Estaniecki encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar novos cliques ao lado dos filhos, Beatriz, de quatro anos, e Caio, de um aninho, frutos de seu casamento com Júlio Cocielo.

A influenciadora digital, que comanda o podcast 'PodDelas', viajou com a família para Trancoso, na Bahia, e aproveitou o último dia do ano para se divertir na piscina com os pequenos. Ao dividir os cliques na água ao lado de Bia e Caio, a famosa celebrou. "Último dia do ano assim", escreveu ela na legenda.

O post deixou os internautas encantados. "Lindos", disse uma seguidora. "Bibi realizada na sua tão esperada viagem pra Bahia hahahaha. Feliz 2025, família linda", escreveu outra. "A família mais gente boa do mundo", afirmou uma fã. "Perfeitos", falou mais uma.

Confira:

Tata Estaniecki lamenta morte de cachorrinha e faz alerta

A influenciadora digital Tata Estaniecki usou a sua conta no Instagram para contar um motivo muito triste. A famosa lamentou a morte de sua cachorrinha de estimação e compartilhou muitas fotos e vídeos do animalzinho.

"Eu sempre imaginei que nossa Tilapinha cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. Por que Deus? Eu ainda não encontrei a resposta, mas confio no Senhor. Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco", começou ela.

"Queria deixar o alerta para quem tem filhos de quatro patas, o calor excessivo que está fazendo pode ser fatal para eles. Ela sempre voltava feliz e ofegante dos seus passeios, ontem achei que era só mais um dia normal. Foi o tempo de eu servir meu açaí e perceber que ela estava diferente...", desabafou. Veja o relato completo!

