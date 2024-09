Tata Estaniecki lamenta morte de cachorrinha e faz alerta

Tata Estaniecki usou as redes sociais para lamentar a morte de sua cachorrinha de estimação e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores

Em suas redes sociais, Tata Estaniecki sempre compartilha diversos momentos de sua vida em família com seus mais de 12 milhões de seguidores. Casada com Júlio Cocielo, a apresentadora é mãe de Beatriz, de quatro anos, e Caio, de um aninho.

Porém, nesta quarta-feira, 25, a famosa usou a sua conta no Instagram para contar um motivo muito triste. Tata lamentou a morte de sua cachorrinha de estimação e compartilhou muitas fotos e vídeos do animalzinho.

"Eu sempre imaginei que nossa Tilapinha cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. Por que Deus? Eu ainda não encontrei a resposta, mas confio no Senhor. Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco", começou ela.

Em seguida, Tata aproveitou para fazer um importante alerta para os seguidores. "Queria deixar o alerta para quem tem filhos de quatro patas, o calor excessivo que está fazendo pode ser fatal para eles. Ela sempre voltava feliz e ofegante dos seus passeios, ontem achei que era só mais um dia normal. Foi o tempo de eu servir meu açaí e perceber que ela estava diferente. Levei correndo para clínica do lado de casa onde ela foi imediatamente atendida, de lá chamamos a ambulância para a UTI mais próxima, mas as 3h da manhã tivemos a notícia que ela não tinha resistido".

Por fim, ela lamentou a perda da cachorrinha. "Está doendo muito, nem contamos para as crianças ainda, mas quis contar para vocês para não estranharem meu rosto inchado no Poddelas de hoje. Enfim, agora a Tilápia foi fazer companhia para a Lagosta e está cuidando da gente lá de cima. Amamos vocês para sempre", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Maternidade

Tata Estaniecki está vivendo uma nova fase profissional. Recentemente, a apresentadora estreou um pacote de novidades no canal PodDelas, lançado em abril de 2021. Para colocar tudo em prática, a influenciadora digital precisou mudar de vez a rotina.

Apesar de estar focada no novo projeto, os filhos Beatriz e Caio, frutos do seu casamento com Júlio Cocielo, aparecem em primeiro na lista de prioridades. Em entrevista à CARAS Brasil, a mamãe revela que conta com uma rede de apoio para conseguir conciliar o trabalho com a maternidade e que sua saída da zona de conforto é para um bem maior: o futuro dos pequenos.

"Está sendo uma tarefa e tanto conciliar a maternidade por causa das gravações, mas tenho uma rede de apoio incrível em casa que me ajuda muito. Eu consigo sair de casa tranquila de que as crianças estão bem cuidadas e isso tudo também é muito importante para o futuro delas, a gente se preocupa com os nossos filhos, você pensa no futuro já na visão deles", conta.