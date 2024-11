Filho de Tata Estaniecki surpreende a apresentadora em vídeo: 'Chocada'

O pequeno Caio, de apenas 1 ano, surpreendeu a mãe, a apresentadora Tata Estaniecki, em vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira, 1º; veja

Por essa Tata Estaniecki (30) não esperava. Ao iniciar um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira, 1º, com o filho caçula, o pequeno Caio, de apenas 1 ano, no colo, a apresentadora e influenciadora digital é surpreendida ao ouvir o herdeiro cumprimentar seus seguidores com uma frase completa, de forma clara e correta. Impactada, a famosa não acreditou no que tinha acabado de ouvir. "Chocada", escreveu ela, na legenda da imagem.

A reação fofa de Caio, fruto do casamento com o humorista Júlio Cocielo (31), arrancou suspiros e gargalhadas de fãs e amigos de Tata. "Hahahah... que fofooooo", escreveu a ginasta Rebeca Andrade (25). "Queremos Caio na grade do PodDela", fala Lucas Rangel (27). "Caio para YouTuber já", completa o influenciador. "Gente, não tem como falar que não é filho desse casal!", comenta uma seguidora. "Caio, como é ser o carinha mais gente boa do mundoooo?", fala outra.

O papai coruja também se manifestou: "Que cara da hora HAUEHAUEHAUEHAUEAH". O comentário do artista recebeu uma enxurrada de respostas. "Seu filho, né? Não poderia ser diferente kkkkkk", ressalta um internauta. "Nessa família aí, todo mundo é dahora", diz outro. "@cocielo essa frase marcou", salienta mais um seguidor.

ANIVERSÁRIO DE UM ANO

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho caçula, Caio, em maio deste ano. O menino completou seu primeiro ano de vida e ganhou uma festinha dos papais.

No feed do Instagram, a apresentadora mostrou a família reunida para celebrar a data especial e homenageou o pequeno. "A gente te ama muito @caiotacielo. Feliz 1 ano!!! Obrigada por ter vindo pra completar nossa família! Que Deus te abençoe e proteja sempre! Nosso careco", escreveu a mamãe, na ocasião. Já o humorista postou uma foto com Caio no colo e parabenizou o caçula. "Um ano do Careco. Parabéns meu amor, obrigado por escolher a nossa família, você é luz, te amamos demais", disse ele, na legenda da publicação.

Eles também são pais de Beatriz, que completou 4 anos no dia 18 de abril. Na ocasião, os papais corujas também celebraram o aniversário da menina com uma festinha simples. "Bibi, a gente te ama MUITO! Obrigada por me ensinar a ser mãe. Que Deus te abençoe e guarde pra sempre! É uma delícia viver sendo sua companheira, cúmplice e melhor amiguinha. Viva seus 4 anos", falou a influenciadora, ao mostrar a comemoração.

