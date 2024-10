Mel Fronckowiak se diverte com recado da filha com Rodrigo Santoro: ‘Mais chata’

Mel Fronckowiak diverte seguidores ao exibir um bilhete que recebeu da filha mais velha, Nina, fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou um registro de um momento raro com sua filha mais velha, Nina, que tem apenas sete anos e é fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar um bilhete ‘sincerão’ que recebeu da herdeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Mel compartilhou um clique da cartinha que a filha desenhou e deixou para ela repleta de 'carinho' logo pela manhã: "Mel, você é a pessoa mais chata do mundo?", dizia o recado da menina, que mesmo diante de alguns erros ortográficos muito fofos, conseguiu expressar sua ‘revolta’ com a mãe.

Além de fazer o questionamento, Nina também incluiu um desenho de Mel, que não se conteve e deu risada ao dividir o recado da herdeira em suas redes sociais: “A maternidade é sobre um dia ganhar café na cama e, no outro, um bilhete desses", a atriz falou sobre a ‘surpresa’ especial da herdeira, que acaba de se tornar irmã mais velha.

No dia 12 de agosto de 2024, Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro deram boas-vindas à segunda herdeira juntos, a pequena Cora, que tem apenas três meses de vida. Discretos como sempre, eles compartilharam pouquíssimos cliques com a herdeira caçula até o momento, mas a apresentadora chegou a narrar a experiência do parto.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir. Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes”, Mel celebrou a chegada de Cora.

Mel Fronckowiak comenta sobre ciúmes da filha mais velha

Em seu Instagram Stories, Mel Fronckowiak comentou que vai aproveitar muitas roupas da mais velha para a caçula e também contou como Nina estava lidando com a chegada da irmãzinha. Apesar de estar contente com a chegada do novo membro da família, a menina passou a repetir alguns comportamentos de quando era mais nova.

“Há alguns regressos que são bastante normais, como o retorno a comportamentos de uma fase anterior, especialmente quando a criança já havia conquistado certa autonomia. Em certas coisas, ela começa a querer voltar a ser esse bebê, porque tem muitos sentimentos que ela está tentando elaborar”, Mel falou sobre o ciúmes da filha mais velha com Santoro.

