Nasce segunda filha de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro

"Um pouco antes do esperado", confessou a atriz Mel Fronckowiak ao revelar nas redes sociais o nascimento da segunda filha com Rodrigo Santoro

Mel Fronckowiak usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 12, para anunciar o nascimento de sua filha com Rodrigo Santoro. Os dois já são pais de Nina, que está com seis anos.

No feed do Instagram, a atriz postou uma foto segurando a mãozinha da herdeira e contou que ela nasceu antes do esperado. Sem revelar a data em que a pequena veio ao mundo, Mel contou que as duas já estão em casa.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir. Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós", escreveu ela na legenda.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que amor", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe", escreveu outra. "Meu Deus!! Seja bem-vinda, princesinha. Muito amor e saúde pra ela", desejou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

Mel Fronckowiak comenta sobre ciúmes da filha mais velha

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak estão à espera do segundo filho, uma menina. O casal já tem Nina, de seis anos. Em seu Instagram Stories, a atriz comentou que vai reaproveitar muitas roupas da mais velha para a caçula e também contou como Nina está lidando com a chegada da irmãzinha.

"Eu venho dividindo com vocês um pouco sobre a questão dos ciúmes e da disputa de espaço da minha filha mais velha com a chegada da irmãzinha. Muitas pessoas comentam que seus filhos não sentiram ciúmes, o que é ótimo, mas cada criança é diferente, né? Portanto, com base na minha experiência, talvez eu possa ajudar outras mães. Há alguns regressos que são bastante normais, como o retorno a comportamentos de uma fase anterior, especialmente quando a criança já havia conquistado certa autonomia. Em certas coisas, ela começa a querer voltar a ser esse bebê, porque tem muitos sentimentos que ela está tentando elaborar...", contou. Confira o relato completo!