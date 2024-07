Grávida, Mel Fronckowiak comenta sobre ciúmes da filha mais velha

Grávida do segundo filho com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak comentou sobre como lida com o ciúmes da filha mais velha, Nina, de seis anos

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak estão à espera do segundo filho, uma menina. O casal já tem Nina, de seis anos. Em seu Instagram Stories, a atriz comentou que vai reaproveitar muitas roupas da mais velha para a caçula e também contou como Nina está lidando com a chegada da irmãzinha.

"Eu sempre falo aqui sobre reaproveitar roupa, né? Aproveito da minha mais velha, das amigas acho muito legal, até porque as roupas contam histórias e a gente viver novamente assim as mesmas roupinhas, faz todo sentido, mas é também muito legal ganhar peças novas”, começou ela.

Em seguida, a artista comentou sobre algumas atitudes de Nina. "Eu venho dividindo com vocês um pouco sobre a questão dos ciúmes e da disputa de espaço da minha filha mais velha com a chegada da irmãzinha. Muitas pessoas comentam que seus filhos não sentiram ciúmes, o que é ótimo, mas cada criança é diferente, né? Portanto, com base na minha experiência, talvez eu possa ajudar outras mães. Há alguns regressos que são bastante normais, como o retorno a comportamentos de uma fase anterior, especialmente quando a criança já havia conquistado certa autonomia”.

Para finalizar, Mel contou uma tática que usa para estabelecer a confiança com Nina. "Em certas coisas, ela começa a querer voltar a ser esse bebê, porque tem muitos sentimentos que ela está tentando elaborar. Em casa, uma das conquistas que já tivemos foi a minha filha mais velha dormir sozinha. Claro, a gente passa um tempo lendo um livro juntas e tem todo um momento especial, mas depois disso é: 'Ah, mamãe vai ali escovar os dentes e volta', 'Eu vou ali e volto.' A regra é sempre voltar em cinco minutos, e isso tem funcionado bem para ela. No entanto, um dia, enquanto ela estava dormindo, ela me perguntou como saberia se eu voltaria, pois às vezes ela acha que eu não volto e, se ela adormecer, acha que eu não vou voltar. Lembrei que uma amiga ou uma psicóloga mencionou algo sobre um nó da confiança. Então, instituí isso com ela: quando volto para a cama e ela já está dormindo, eu faço um nó na colcha ou no lençol. Assim, quando ela acorda, sabe que eu estive lá. Tem funcionado e pode ser uma estratégia útil para você também", concluiu.

Barrigão

O ator Rodrigo Santoro e a apresentadora Mel Fronckowiak já são pais de Nina, de seis anos e estão à espera do segundo filho. O artista impressionou seus seguidores ao exibir a barriga da esposa. Na legenda da publicação, ele usou apenas um emoji de coração vermelho.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. "Coisa mais linda! Que paz essa foto!", disse uma. "Já pensou ser casada com o Santoro? Já pensou ser casado com a Mel? Que casal", escreveu uma segunda pessoa. "Mais um presente de Deus", disse mais uma. "Muito linda que Deus te abençoe grandemente e esse baby", desejou outra.