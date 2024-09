Mel Fronckowiak mostra registro raro de sua filha com Rodrigo Santoro

Cerca de um mês após o nascimento de sua segunda filha com Rodrigo Santoro, a atriz Mel Fronckowiak está curtindo uns dias de descanso em Búzios

Cerca de um mês após o nascimento de sua segunda filha com o ator Rodrigo Santoro, a atriz Mel Fronckowiak está curtindo uns dias de descanso no litoral leste do Rio de Janeiro, em Búzios. E nesta terça-feira, 17, ela usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar alguns cliques da viagem.

Discreta em relação a sua vida pessoal, a atriz publicou fotos em que aparece aproveitando um hotel de luxo à beira mar. Ela também mostrou um registro da filha mais velha, Nina, que atualmente está com sete anos. "Rodeada de belezas e muito amor", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A Nina enorme! O tempo passa, Melzinha", disse um. "Lugar lindo e família linda", escreveu outra. Outra admiradora elogiou a boa forma de Mel. "Nem parece que acabou de parir. Realmente Deus tem seus preferidos", brincou.

Mel Fronckowiak relata experiência de segunda gestação: "O meu parto foi uma loucura"

Recentemente, Mel Fronckowiak compartilhou detalhes sobre o parto e sua experiência com a amamentação."Estou amamentando exclusivamente com o meu leite. Amamentação é um desafio, não é algo fácil, mas é algo que me dá muito prazer. Consegui amamentar minha primeira filha e estou conseguindo amamentar agora", iniciou Mel nos Stories do Instagram.

Em outro momento, a artista foi questionada sobre o parto da pequena, mas respondeu que prefere esperar mais um pouco para contar da experiência. "O meu parto foi uma loucura. Foi lindo, mas também foi uma loucura. Ainda não estou pronta para falar sobre ele, ainda estou elaborando".

Vale lembrar que o casal anunciou o nascimento de sua filha mais nova no dia 12 de agosto. Em um post nas redes sociais, eles contaram que a pequeno veio ao mundo antes do previsto, mas estava saudável.