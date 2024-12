Mara Maravilha impressiona ao mostrar o filho: 'Está crescendo'

Em nova foto, Mara Maravilha impressiona ao surgir com seu filho, Miguel Benjamin, que já está com 5 anos; veja como ele está

A apresentadora Mara Maravilha encantou ao postar uma nova foto com seu filho Miguel Benjamin, de 5 anos. Neste domingo, 01, a famosa compartilhou o clique raro do herdeiro e impressionou os internautas ao revelar como ele já está grande.

Deixando o rosto dele aparecer há pouco tempo na rede social, a ex-SBT chamou a atenção ao publicar o registro com ele todo arrumado. Sorridente e exibindo todo seu charme, o menino arrancou elogios dos internautas da mãe.

"Meu menino está crescendo! Miguel Benjamim o amor da minha vida.“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” Provérbios 22:6.14 de ago. de 2022", escreveu a apresentadora na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram o filho de Mara Maravilha e de Gabriel Torres. "Lindinho", disseram. "Lindos e abençoados", falaram outros.

Vale lembrar que, nos últimos meses, a famosa postou os primeiros cliques de Miguel Benjamin sozinho e mostrando o rosto dele. Para quem não sabe, em 2020, ela o adotou e, desde então, escolheu manter discrição sobre a identidade do menino. Embora compartilhasse registros com ele, ela sempre escondeu o rosto filho, e inclusive, chegou a enfrentar críticas por essa decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Por que Mara Maravilha escondeu o rosto do filho?

Após alguns anos da chegada do pequeno, Mara Maravilha decidiu mostrar o rostinho do herdeiro pela primeira vez. Em conversa com o colunista Fernando Melo, do Área Vip, ela reforçou que estava tentando proteger a imagem do menino e sua segurança: “Por vários motivos, mas principalmente resguardar e proteger”, explicou a decisão.

Apesar de revelar a identidade de Miguel, Mara garantiu que vai continuar preservando sua imagem: “Eu e Gabriel iremos proteger o máximo o Miguel Benjamin de tudo que for possível, desse mundo tão perigoso, inclusive da internet também, ele é o nosso bebê, o nosso amor, o presente mais divino que Deus nos deu”, ela celebrou a vida do herdeiro.

Leia também:Filho de Mara Maravilha encanta ao surgir com Celso Portiolli