Pérola Faria divide cliques encantadores com o filho: 'Amor inexplicável'

A atriz Pérola Faria encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos com o seu filho, Joaquim, de 2 aninhos

Pérola Fariausou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar uma sequência de cliques encantadores com o filho, Joaquim, de dois anos, fruto de seu casamento com Mario Bregieira.

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz, que recentemente revelou que foi diagnosticada com uma doença autoimune, aparece em vários momentos do dia a dia com o herdeiro e aproveitou para fazer uma reflexão sobre ser bem-sucedida.

"Quando me perguntam se sou bem-sucedida: sucesso pra mim é estar onde o coração fica quentinho. E nesse lugar tenho permanecido a maior parte do tempo. Isso também diz muito sobre o resultado positivo dos meus exames. A felicidade traz saúde. E isso, sim, é realização pessoal. Isso é ser uma pessoa bem-sucedida. Nos venderam sucesso como algo que depende de muito dinheiro na conta, fama, liberdade e poder", começou.

"Sucesso pra mim é estar presente em momentos importantes. É cultivar aquilo que vai para o céu junto com a gente. Porque o resto fica. Sucesso é ouvir 'mamãe, acorda' às 5:30 da manhã de uma vozinha ansiosa pra te ver abrir os olhos porque depende de você pra muitas coisas e quer te ter por perto o tempo todo. É sair pra resolver alguma coisa rápida, mas voltar correndo com saudades, porque pode se dar a oportunidade de acompanhar o crescimento do seu filho", acrescentou.

Pérola completou o texto ressaltando que a maternidade é sua prioridade neste momento. "Precisamos valorizar aquilo que temos por perto todos os dias, antes de desejar algo que vemos no jardim alheio, e que nem sabemos se faz sentido na nossa vida. Eu cresço muito como pessoa enquanto aprendo diariamente a abrir mão do meu por ele. E tenho descoberto um mar de amor inexplicável nessa missão linda que Deus me designou. Hoje, ser mãe é minha prioridade. E isso só me faz bem!", finalizou.

Confira:

Qual a doença de Pérola Faria?

A atriz Pérola Faria surgiu aos prantos para mais de 800 mil pessoas que a seguem no Instagram nesta terça-feira, 26. Em vídeo publicado na rede, a artista revelou que foi diagnosticada com Hepatite Autoimune.

"Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou várias jovens a óbito por não ter tratamento adequado", confessou. Veja o relato completo!

