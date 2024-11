Giovanna Ewbank se impressiona com atitude do filho caçula, Zyan: ‘Família'

O filho mais novo da Giovanna Ewbank com Bruno Gagliasso acordou cedo para preparar o café da manhã da família nesta sexta-feira, 29

Zyan, o filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, derreteu corações com sua atitude encantadora nesta sexta-feira, 29. A atriz compartilhou nas redes sociais que o pequeno acordou cedo para preparar um bolo e organizar a mesa do café da manhã para a família e as visitas que estavam por vir.

"Zyan acordou hoje às sete da manhã me dizendo que queria preparar a mesa e fazer um bolo para a família e os convidados. Lá fomos nós! Ficou uma delícia", contou a mãe do menino. Em um vídeo, ele aparece sorrindo ao receber a aprovação de uma amiga da família.

Em outra foto registrada por Giovanna, Zyan aparece em uma pose divertida enquanto ainda ajudava a mãe a preparar a massa do bolo. A atriz não escondeu sua surpresa com o pedido do menino logo pela manhã: "Será que meu bebê é intenso? Isso foi às sete da manhã [risos]", brincou ela sobre o registro.

Giovanna Ewbank desabafa sobre críticas e faz reflexão sobre empatia

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 27, a famosa publicou um vídeo em sua conta no Instagram e comentou sobre as críticas que recebe diariamente.

"Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem que dizia assim: 'Nossa, o que aconteceu com seu maxilar?' E aí depois dessas mensagens vieram várias outras embaixo, né? Não é a primeira vez que recebo uma mensagem desse tipo, perguntando do meu maxilar, meu queixo e até do meu nariz. Normalmente, junto delas, costumo receber assim: 'Exagerou na harmonização, hein? Que horror, parece um homem'. Isso para citar só alguns dos julgamentos que vejo no Instagram", começou ela.

Em seguida, ela comentou que hoje consegue lidar melhor com isso. "Mesmo que hoje eu consiga me entender como uma mulher bonita, imagina se eu não estivesse nessa fase? Eu já tenho o discernimento de olhar e me questionar: para que essa mensagem? É para cutucar? É para machucar mesmo? Já me machucou muito. Me fizeram ter questões relacionadas à minha autoestima, minha imagem, já me fizeram usar Photoshop diversas vezes sem precisar".