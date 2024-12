Mani Rego revela por que decidiu fazer procedimentos estéticos: 'Meu corpo sofreu alterações'

Procurada pela CARAS Brasil, Mani Rego também explica como será seu pós-operatório na casa da irmã, Fabiana Rego, ao lado da família

Nesta segunda-feira, 2, Mani Rego (42) se tornou assunto ao mostrar o resultado de sua lipoaspiração e implante de silicone. Na última semana, a empresária contou para os seguidores que faria as intervenções estéticas e, em conversa com a CARAS Brasil, revelou o que a motivou a fazer os procedimentos.

"Como fui mãe aos 16 anos, o meu corpo sofreu alterações logo cedo, que só quem gera um bebê sabe das modificações corporais", explica Mani Rego , falando sobre a gravidez de seu único filho, Caio (25). "A decisão veio em busca de uma mudança de vida que pudesse contemplar todos os aspectos."

A comerciante usou seu perfil do Instagram para compartilhar alguns registros do resultado pós-cirúrgico e, na publicação, reforçou seu desejo de uma transformação. "Que não seja apenas uma mudança estética, mas uma mudança de vida", escreveu na legenda.

Agora, Mani passa o pós-operatório na casa da irmã, Fabiana Rego (30), e com o acompanhamento médico necessário. "O meu pós está sendo na casa da minha irmã Fá junto a família. Também tenho o serviço de homecare com o atendimento especializado de fisioterapia e enfermagem da clínica Lottez responsável pela cirugia."

Ela, que também é influenciadora, assinou um contrato de permuta para divulgar a clínica responsável pela cirurgia, por isso, não precisou arcar com o valor de R$ 105 mil, de acordo com o portal Leo Dias. A clínica escolhida fica em uma região nobre de Salvador, na Bahia, localizado no bairro Caminho das Árvores.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MANI REGO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: