Eliane Giardini fala pela primeira vez sobre a morte do irmão, Paulo Giardini: ‘Partiu'

A atriz Eliane Giardini presta homenagem comovente ao falar sobre a morte do irmão, o ator Paulo Giardini

A atriz Eliane Giardini lamentou a morte do irmão, o ator Paulo Giardini, em uma declaração nas redes sociais. Logo depois da notícia do falecimento vir à público, ela fez um post no Instagram para demonstrar a sua tristeza com a partida dele.

A estrela compartilhou uma foto dele sorridente e falou sobre o amor dos irmãos.

"Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros, músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta mano. Te amo infinito para sempre", afirmou.

Atualmente, Eliane Giardini está no elenco da novela Mania de Você, da Globo, na qual interpreta a milionária Berta.

Paulo Giardini faleceu aos 62 anos de idade após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A morte dele foi anunciada pelo ex-cunhado, o ator Paulo Betti. "Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado. Quem nunca comeu a famosa 'pizza do Paulinho'? Quem nunca desfrutou seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do Teatro? Todos estamos tristes com sua partida! Paulinho encantou, foi ver Seu Homero, Fauzi Arap, Aderbal Freire, Solange, Rubens, Ester!", disse ele.

Por fim, Betti disse: "Dia 3/12, às 9h, Memorial do Carmo, capela 1. Descanse em paz Paulinho! Na foto, ele estará pra sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida!".