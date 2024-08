Filho de Mara Maravilha encanta ao surgir com Celso Portiolli

Ao visitar programa de Celso Portiolli, filho de Mara Maravilha encanta ao aparecer ao lado do apresentador no camarim; veja

O filho de Mara Maravilha e Gabriel Torres, Miguel Benjamin, de 5 anos, encantou ao surgir no colo de Celso Portiolli. Neste domingo, 25, a apresentadora participou do Domingo Legal e aproveitou a visita para levar seu herdeiro.

No camarim, a ex-funcionária da emissora de Silvio Santos registrou o momento especial e aproveitou os registros para relembrar o patrão falecido e exaltar o trabalho que está sendo feito por Celso Portiolli aos domingos.

"Silvio Santos o nosso rei da tv brasileira, sim é um gênio, inigualável mas você Portiolli além do talento tem também uma virtude semelhante, “que inclusive vejo em poucos do nosso meio artístico” GENEROSIDADE", escreveu Mara na legenda.

Nos últimos meses, Mara Maravilha postou os primeiros cliques de Miguel Benjamin sozinho e mostrando o rosto. Para quem não sabe, em 2020, ela o adotou e, desde então, escolheu manter discrição sobre a identidade do pequeno. Embora compartilhasse registros ao lado dele, ela sempre escondeu o rosto dele, e inclusive, chegou a enfrentar críticas por essa decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Mara Maravilha fala sobre ter escondido o rosto do filho

Após quatro anos da chegada do pequeno, Mara decidiu mostrar o rostinho do herdeiro pela primeira vez. Em conversa com o colunista Fernando Melo do Área Vip, ela reforçou que estava tentando proteger a imagem do menino e sua segurança: “Por vários motivos, mas principalmente resguardar e proteger”, explicou a decisão.

Apesar de revelar a identidade de Miguel, Mara garantiu que vai continuar preservando sua imagem: “Eu e Gabriel iremos proteger o máximo o Miguel Benjamin de tudo que for possível, desse mundo tão perigoso, inclusive da internet também, ele é o nosso bebê, o nosso amor, o presente mais divino que Deus nos deu”, ela celebrou a vida do herdeiro.