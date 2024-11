Filha caçula de Roberto Justus impressiona ao ensinar receita bolo

Com apenas 4 anos, Vicky Justus, a filha caçula de Roberto Justus, ensina receita de bolo em vídeo e impressiona com sua habilidade culinária

A filha caçula de Roberto Justus, Vicky Justus, do casamento atual dele com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar sua habilidade na cozinha. Neste sábado, 30, a mãe postou o vídeo da herdeira ensinando a receita de bolo cenoura e surpreendeu os internautas.

Sem dificuldade, a menina, de 4 anos, apareceu falando todos os ingredientes e colocando um por um no liquidificador. Vicky Justus então chamou a atenção ao quebrar os ovos direitinho e fazer todo o processo com muita fofura.

"Vicky na cozinha. Bolo de cenoura", escreveu a influenciadora digital ao postar a receita para seus seguidores. Nos comentários, os internautas babaram pela garota. "Ela é linda, parece que pintou ela", elogiaram. "Eu tenho 35 anos e não sei fazer bolo, ela é muito fofa mesmo", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert encantou ao mostrar a decoração de Natal do apartamento onde moram em São Paulo. Vicky Justus deu outro show de fofura ao aparecer com um look verde perto da árvore luxuosa com bolas em veludo.

Ana Paula Siebert mostra tabela que faz para a filha lidar com sua ausência

Fazendo viagens com frequência a trabalho ou até para curtir com o marido, o empresário Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert mostrou em sua rede social como faz para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, não ficar tão ansiosa com sua ausência.

A loira então compartilhou em seus stories que faz uma tabela com a herdeira para a garota ter um controle e uma noção do tempo. Dessa maneira, Vicky Justus vai marcando quantos dias faltam para ver a mãe novamente. A folha é grudada em seu closet e a caçula do empresário pega uma canetinha para fazer as anotações. Confira todos os detalhes aqui!