Virginia Fonseca se diverte ao mostrar fotos do passaporte dos filhos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca se divertiu ao mostrar as fotos do passaporte dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Nesta quarta-feira, 27, a digital influencer se divertiu ao contar que os pequenos foram renovar e tirar um novo passaporte.

"Gente, hoje as crianças foram fazer e renovar passaporte. José Leonardo - Fazer. Marias - Renovar. Segue as fotos", inciou ela.

Em seguida, a famosa esbanjou fofura ao mostrar as fotos dos herdeiros. Maria Alice e José Leonardo saíram mais sérios, enquanto Maria Flor fez questão de fazer pose.

Por fim, Virginia surgiu se divertindo com as imagens. "Não consigo parar de rir dessas fotos. Muito bom", disse ela.

Susto

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para contar que passou por um susto nos ares. Durante uma viagem para São Paulo no seu jatinho particular, a esposa do cantor Zé Felipe contou que não conseguir pousar e mostrou o nervosismo de sua equipe.

"Avião arremeteu e aqui não passa nem wi-fi. Congestionamento aéreo que você só vê em São Paulo", postou a influenciadora, que mostrou o nervosismo de sua equipe. Após alguns minutos de espera, Virginia mostrou seu alívio ao conseguir pousar em São Paulo. "Agora sim chegamos, São Paulo. Graças a Deus", escreveu, às 14h49.

Vale lembrar que a arremetida é um procedimento seguro e comum, no qual os pilotos interrompem o pouso pouco antes da aterrissagem. Apesar de ser uma prática padrão, pode assustar os passageiros devido à mudança repentina de direção.

Recentemente, o cantor Zé Felipe usou as redes socias para compartilhar que ganhou um presente luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Através dos Stories do Instagram, ele mostrou que ganhou um relógio luxuoso, que pode custar até R$ 936 mil.

