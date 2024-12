Coração? Equipe de Viih Tube nega rumores sobre doença do bebê Ravi

Assessoria de imprensa de Viih Tube e Eliezer se pronuncia sobre rumores envolvendo o problema de saúde de Ravi, filho caçula do casal

A assessoria de imprensa do casal Viih Tube e Eliezer se pronunciou sobre os rumores envolvendo a saúde do bebê Ravi, de menos de um mês de vida. O bebê está internado há alguns dias na UTI de um hospital de São Paulo e os médicos ainda não definiram qual é o diagnóstico dele.

Nos últimos tempos, os rumores diziam que o bebê teria algo no coração, mas a equipe desmentiu. De acordo com o Jornal O Globo, a assessoria informou que o problema de saúde de Ravi “não se trata de coração e que ainda estão investigando a doença”. A equipe informou que a família apenas informou que é “algo raro”.

O diagnóstico de Ravi deve ser fechado nos próximos dias.

O bebê Ravi nasceu em 11 de novembro de 2024 em uma maternidade de São Paulo. Ele teve alta hospitalar, mas ficou poucos dias em casa. No dia 24 de novembro, ele foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein e segue sem previsão de alta.

Além de Ravi, Viih e Eliezer são pais de Lua, de 1 ano.

Eliezer desabafa sobre internação do filho

No último final de semana, o influenciador e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para desabafar e contou que o filho foi diagnosticado com uma doença rara, mas passa bem. "Eu quero agradecer por tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens. Todo amor e carinho. Muito, muito, muito bonito isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer por esse amor com a gente e com os nossos filhos".

Em seguida, falou sobre a saúde do pequeno. "Eu sei que vocês querem saber notícias do Ravi. Ele está melhorando, ele está bem. Eu acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos".

"É uma doença rara para um bebê atermo e grave. Bebê atermo significa um bebê que não é prematuro. Até por isso é difícil e não consigo explicar. Nós estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele está bem. Ele está bem. Isso é até espanto para os médicos... Porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores. Mas ele está respondendo bem", finalizou.