Isa Scherer encanta ao mostrar fotos dos filhos gêmeos: 'A felicidade'

Em suas redes sociais, Isabella Scherer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, a vencedora do MasterChef publicou em sua conta no Instagram diversas fotos fofíssimas dos filhos gêmeosMel e Bento, de dois anos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Nas imagens, os pequenos surgiram usando uma camiseta escrito "nepobaby". O termo se refere a filhos de pessoas famosas que se beneficiam da fama dos pais.

Na legenda, Isa brincou com a situação. "A felicidade de quem nunca vai comer comida ruim", escreveu ela. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Esses pequenos são muito abençoados", disse uma. "A legenda perfeita", escreveu outra. "A dose diária de alegria, obrigada! Não estou mais triste", comentou uma terceira.

Susto em obra

A influenciadora digital e ex-MasterChef Brasil Isabella Scherer usou as redes sociais para compartilhar um acontecimento bastante inusitado envolvendo a obra de sua nova mansão. Em seus stories no Instagram, ela revelou que foi surpreendida ao descobrir que encontraram um cachorro enterrado em determinado local do terreno.

Ao lado do marido, Rodrigo Calazans, Isa explicou melhor o susto. "Gente, tinha um cachorro enterrado aqui. Tinham umas plantas e árvores, fomos refazer esse piso e encontraram os restos de um cachorrinho. Estava abençoando a casa", declarou a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Em seguida, a influenciadora contou que precisaram retirar os restos mortais do animal, que estava em um canteiro, devido a reforma. "A gente tirou o cachorro porque estamos refazendo todo o contrapiso. Lá não tem grama e nem terra, o cachorro estava em um canteiro e nós tivemos que tirar, não tinha o que fazer", disse ela.

"Não sei nem se o antigo proprietário sabia.Eu contei porque foi total surpresa, justamente por não ser um local com grama. Até porque, o meu cachorro está enterrado na casa dos meus pais perto de uma árvore", concluiu Isa Scherer.

