Isa Scherer relata susto em obra de sua nova mansão: 'Enterrado'

A ex-Master Chef Isa Scherer dividiu com os seguidores um acontecimento bastante inusitado envolvendo a obra da nova casa da família

A influenciadora digital e ex-MasterChef Brasil Isabella Scherer usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 17, para compartilhar um acontecimento bastante inusitado envolvendo a obra de sua nova mansão. Em seus stories no Instagram, ela revelou que foi surpreendida ao descobrir que encontraram um cachorro enterrado em determinado local do terreno.

Ao lado do marido, Rodrigo Calazans, Isa explicou melhor o susto. "Gente, tinha um cachorro enterrado aqui. Tinham umas plantas e árvores, fomos refazer esse piso e encontraram os restos de um cachorrinho. Estava abençoando a casa", declarou a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Em seguida, a influenciadora contou que precisaram retirar os restos mortais do animal, que estava em um canteiro, devido a reforma. "A gente tirou o cachorro porque estamos refazendo todo o contrapiso. Lá não tem grama e nem terra, o cachorro estava em um canteiro e nós tivemos que tirar, não tinha o que fazer", disse ela.

"Não sei nem se o antigo proprietário sabia.Eu contei porque foi total surpresa, justamente por não ser um local com grama. Até porque, o meu cachorro está enterrado na casa dos meus pais perto de uma árvore", concluiu Isa Scherer.

Recentemente, a ex-MasterChef mostrou novos detalhes da obra da nova mansão da família. Na ocasião, a famosa não escondeu a animação ao se deparar com as novidades das transformações do imóvel e mostrou um pouco do local.

A nova mansão de Isa Scherer

Em julho deste ano, Isa Scherer contou aos seguidores que realizou o sonho de comprar a casa própria, chamada de 'The Pequenos House'. A novidade foi compartilhada em seu perfil no Instagram, onde ela celebrou a conquista ao lado dos filhos gêmeos, Mel e Bento, e do marido, Rodrigo Calazans.

"Estou realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha…. Nunca sonhei com casa própria, achei que moraria minha vida toda de aluguel, a ideia de poder mudar sempre que eu quisesse me parecia interessante. Mas durante a terapia percebi que talvez meu sonho por decoração, Pinterest e por fazer uma casa do meu jeitinho talvez fosse sim o sonho da casa própria", declarou ela em um trecho da postagem.