Isabella Scherer impressiona com bolo diferentão na festa dos gêmeos: ‘Como faz?’

Campeã do Masterchef, Isabella Scherer impressiona seguidores ao preparar bolo inusitado na festinha de aniversário dos filhos gêmeos

Na noite da última quinta-feira, 29, Isabella Scherer comemorou o segundo aniversário dos filhos gêmeos, Mel e Bento, frutos de seu relacionamento com o modelo e empresário Rodrigo Calazans. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e campeã do MasterChef impressionou os seguidores ao exibir o bolo que preparou para a festinha intimista.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Isa mostrou que encomendou dois bolos para a celebração, que aconteceu em casa e contou com poquíssimos convidados. Para os adultos, a influenciadora digital encomendou uma torta de framboesa de uma confeitaria nobre. No entanto, os pequenos ganharam outro ‘bolinho’.

Isabella surpreendeu ao revelar que os gêmeos receberam um bolo diferenciado, que se tratava de uma peça de queijo com velinhas de parabéns. Surpresos, os seguidores chegaram a perguntar se era alguma receita ou tradição especial da família: “Como faz isso, Isa? Parabéns pros lindos, eles são perfeitos!”, uma admiradora enviou.

Em resposta, Isa explicou que só colocou as velinhas no queijo. Posteriormente, ela compartilhou que as crianças ainda não consomem açúcar e por isso, não comeram a torta encomendada para os adultos. A influenciadora digital ainda explicou que eles gostam muito do queijo e por isso, teve a ideia de transformá-lo em um 'bolo'.

“Ontem foi muito legal, eles comeram bolinho de queijo! Quando fomos para Floripa a última vez, eles comeram esse queijo e AMARAM! Ai minha avó trouxe, colocamos a velinha em cima e eles amaram! Porque eles não comem açúcar ainda”, Isabella explicou a decisão envolvendo o doce inusitado dos “pequenusculos", como eles são chamados na família.

Vale lembrar que Isabella Scherer é atriz, influenciadora digital e chef de cozinha. Filha do nadador olímpico Fernando Scherer, ela oficializou a união com o modelo e empresário Rodrigo Calazans no ano passado em uma cerimônia discreta e intimista em casa, poucos meses após o nascimento dos primeiros herdeiros, Mel e Bento.

