Isa Scherer encanta com fotos dos filhos e celebra nova fase dos pequenos

Isabella Scherer encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos dos filhos gêmeos Mel e Bento, de dois anos, e celebrou a nova fase dos pequenos

Em suas redes sociais, Isabella Scherer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram novas fotos dos filhos gêmeos Mel e Bento, de dois anos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Em uma das imagens, Isa mostrou o rostinho dos pequenos bem de perto e também exibiu a tatuagem que tem em homenagem aos herdeiros. Nas outras fotos, ela surgiu ao lado deles e também mostrou Mel e Bento em momentos sozinhos.

Na legenda, Isa comentou a nova fase dos filhos. "Meus nenês viraram crianças. Estou tão animada para esse Dia das Crianças com eles, que agora interagem, falam, entendem tudo e se divertem e vibram com cada presente que ganham", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Bolo diferente

Recentemente, Isabella Scherer comemorou o segundo aniversário dos filhos gêmeos, Mel e Bento, frutos de seu relacionamento com o modelo e empresário Rodrigo Calazans. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e campeã do MasterChef impressionou os seguidores ao exibir o bolo que preparou para a festinha intimista.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Isa mostrou que encomendou dois bolos para a celebração, que aconteceu em casa e contou com poquíssimos convidados. Para os adultos, a influenciadora digital encomendou uma torta de framboesa de uma confeitaria nobre. No entanto, os pequenos ganharam outro ‘bolinho’.

Isabella surpreendeu ao revelar que os gêmeos receberam um bolo diferenciado, que se tratava de uma peça de queijo com velinhas de parabéns. Surpresos, os seguidores chegaram a perguntar se era alguma receita ou tradição especial da família: “Como faz isso, Isa? Parabéns para os lindos, eles são perfeitos!”, uma admiradora enviou.

Em resposta, Isa explicou que só colocou as velinhas no queijo. Posteriormente, ela compartilhou que as crianças ainda não consomem açúcar e por isso, não comeram a torta encomendada para os adultos. A influenciadora digital ainda explicou que eles gostam muito do queijo e por isso, teve a ideia de transformá-lo em um 'bolo'.