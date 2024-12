Giovanna Ewbank faz companhia para o filho em momento inusitado

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank mostrou que o filho Zyan, de quatro anos, gosta de ter a sua companhia em um momento inusitado

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Casada com Bruno Gagliasso, ela é mãe de Titi, de 11, Bless, de dez, e Zyan, de quatro anos.

Nesta quarta-feira, 18, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que o caçula pede sua companhia em um momento inusitado. No vídeo publicado por ela, Giovanna aparece sentada no chão no banheiro enquanto conversa com o pequeno sobre um filme que eles assistiram juntos

"Eu adoro vir ao banheiro aqui com você, ficar batendo papo. Você só gosta de vir ao banheiro com gente, né?", perguntou ela. "Com meu pai e você", respondeu Zyan. "É, a gente conversa bastante", finalizou Gio.

Na legenda, ela comentou um pouco mais sobre a situação. "Ele só vem ao banheiro acompanhado e gosta de bater muito papo. Antes era o Bless, agora o Zyan".

Aniversário

A atriz Giovanna Ewbank fez uma declaração especial de aniversário dedicada ao filho, Bless, que completou dez anos recentemente. A apresentadora prestou uma homenagem ao pequeno e exaltou a personalidade do garoto por meio de uma publicação no Instagram.

"Hoje é o dia do meu Bless, amor da minha vida, minha calmaria. E como eu sou abençoada por isso! Ele é a sabedoria que ilumina nossa família, o olhar sensível que enxerga o mundo com mais empatia e humanidade", iniciou.

"Bless é um observador nato, capaz de perceber aquilo que muitos deixam passar. Ele se importa com o outro de uma forma tão genuína que chega a me emocionar. Pergunta sobre a humanidade, sobre desigualdades, sobre o futuro do planeta… e, mesmo tão jovem, já carrega preocupações que revelam o tamanho do seu coração e da sua alma", disse.

Ela também exaltou as características e talentos que ele já demonstra. "Mas ele também é leveza, alegria e risadas – ah, as risadas! A melhor gargalhada desse mundo, contagiante como ele mesmo. Bless tem um humor único, um jeito especial de fazer graça da vida e, ao mesmo tempo, valorizar cada momento. Meu menino é arte em movimento. Ele canta, desenha, atua, experimenta, ousa. Gosta de cinema, de criar, de transformar o que toca em algo novo e especial. E quando o assunto é moda, ele brinca, ousa, se expressa – até nisso ele é único. Também adora se perfumar e é vaidoso, sabe bem o valor de se sentir bem consigo mesmo. E como fica feliz ao ser elogiado… mas, sejamos sinceros, quem não gosta, não é?", questionou.

Ao final, ela exaltou Bless e fez votos de que ele continue sendo feliz. "Quando olho para o meu filho, tudo parece fazer sentido. Ele me ensina, todos os dias, a importância de respeitar o tempo das coisas, de saborear a vida sem pressa. Bless vive cada dia como uma oportunidade preciosa, saboreando cada aprendizado, cada descoberta, no ritmo que faz sentido para ele. Ele entende algo que muitos de nós demoramos a compreender: que o caminho é mais importante que o destino. Te amo, meu filho. Obrigada por me ensinar tanto, por me lembrar todos os dias do que realmente importa. Você é meu maior presente! Estarei sempre aqui para você e por você! Parabéns! Feliz 10 anos!!!", declarou.

