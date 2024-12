Giovanna Ewbank se diverte com novos hábitos inusitados da filha, Titi

'Olha a viagem dela agora', contou Giovanna Ewbank; a filha mais velha da apresentadora, Títi é fã de K-pop e sonha em ir para a Coreia do Sul

Nesta quarta-feira, 11, Giovanna Ewbank se divertiu com os novos hábitos da filha, Títi. Em postagem no Instagram. Isso porque a apresentadora compartilhou o momento em que a pré-adolescente apareceu comendo macarronada italiana com hashi.

"Ela não é só muito fã de Stray Kids (grupo de K-pop), agora ela come macarrão com hashi tendo garfo e faca na mesa. Porque o sonho dela é ir para a Coreia do Sul e ela falou que já quer saber comer direitinho para quando for", começou a dizer.

A apresentadora ainda brincou: "Seu nono italiano vai achar uma loucura essa macarronada com hashi. Olha a viagem dela agora", contou. Vale lembrar que Títi é fã declarada de K-pop e já assistiu ao show do cantor Cha Eun Woo com a mãe em São Paulo.

Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Casada com Bruno Gagliasso, a famosa é mãe de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas. Giovanna foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta.

“Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito. As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", disse ela.