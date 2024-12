Giovanna Ewbank cozinha com os filhos e descobre talento do caçula

A atriz Giovanna Ewbank compartilha momento culinário com o filho Zyan, de quatro anos, e se surpreende com a afinidade do caçula com a cozinha

A atriz Giovanna Ewbank exibiu a afinidade do filho Zyan com a cozinha ao exibir o caçula preparando um bolo. Nesta terça-feira, 10, a apresentadora publicou um vídeo mostrando a rotina culinária da família, e admitiu ter se surpreendido com a aptidão do menino de quatro anos, o mais novo de seus três filhos com Bruno Gagliasso, pela arte de cozinhar.

"Zyan está com mania de fazer bolos, cada dia um novo. E como minha família é muito grande todos os bolos acabam no mesmo dia", iniciou na legenda.

"Mas o fato é, esse é um momento muito especial nosso, de mãe e filho, acho que é quase uma desculpa dele pra ficarmos juntos, só eu e ele, sem interrupções, nos curtindo, conversando e até dançando enquanto cozinhamos", prosseguiu.

"Zyan é muito agitado, hiperativo, e descobrimos que cozinhar o acalma, o deixa mais centrado, mais leve e feliz. E ele se sente o protagonista da cena - afinal são 3 filhos, e nem sempre todos são o centro da situação, e cabe a nós saber equilibrar para que todos saibam que tem o seu lugar, mães me entenderão", continuou.

"Então resolvi gravar um dos nossos dias de chef…Sintam a intensidade do meu bebê e a paixão em fazer o que ele gosta! Ah, e os bolos são DELICIOSOS viu", garantiu.

Desabafo sobre ser mãe de três

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Casada com Bruno Gagliasso, a famosa é mãe de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas. Entre as dúvidas, Ewbank explicou como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta.

“Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito. As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", disse.

Giovanna com Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos - Foto: Reprodução/Instagram

