Paolla Oliveira e Viviane Araujo sambam juntas e impressionam: 'Abundância'

Encontro de rainhas! Paolla Oliveira e Viviane Araujo dão show de beleza ao sambarem juntas e impressionam internautas; veja o vídeo

As atrizes Paolla Oliveira e Viviane Araújo deram um show de beleza ao se encontrarem nesta sexta-feira, 08. Conhecidas por serem donas de corpos esculturais e arrasarem no Carnaval, a famosas causaram ao surgirem sambando juntinhas em um vídeo publicado pelo Gshow.

Já com seu novo visual, após mudar a cor dos cabelos para o remake de Vale Tudo, a namorada do cantor Diogo Nogueira encantou ao exibir suas curvas torneadas em um vestido azul diferenciado. Enquanto isso, a mãe do pequeno Joaquim, de dois anos, surpreendeu com um look dourado.

Claro que a dupla de globais arrancaram elogios ao dançarem juntas e até "baterem o bumbum" durante o encontro. "É muita abundância", falaram os internautas. "Duas mulheres bonitas", admiraram. "Maravilhosas", exclamaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 07, Viviane Araújo participou de uma gravação da Salgueiro e roubou a cena ao surgir com um macaquinho curtinho. Paolla Oliveira deu o que falar nesta sexta-feira, 08, ao revelar que mudou seu visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Paolla Oliveira teve dublê de perna

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.

