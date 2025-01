Filho de Simone fica de castigo e o pai explica o motivo: ‘Omitiu'

Filho da cantora Simone Mendes, Henry ficou de castigo após uma atitude que desagradou o pai: ‘Não que ele cresça um menino bajulado'

Filho da cantora Simone Mendes com o empresário Kaká Diniz, o menino Henry ficou de castigo nesta semana. O pai contou que tirou o celular do herdeiro quando ele fez compras em um jogo online sem avisar para os pais. Com isso, ele deu o castigo do filho ficar sem o telefone e ter que cumprir missões para reconquistar o aparelho.

Em um vídeo nas redes sociais, Kaká explicou a sua decisão na educação do filho. "Essa semana eu decidi tirar completamente o celular do Henry. E ele fez algo que me chateou. Jogando aquele joguinho dele lá, ele começou a apertar o botão sem saber que aquilo fazia uma compra por telefone e começou a comprar. Quando ele viu o que estava fazendo, ele omitiu e não me contou. Eu descobri. Tomei o telefone e ele tem que recomprar o telefone dele”, afirmou ele.

Então, ele explicou a tarefa do herdeiro. "Coloquei algumas missões. Ele tem alguns trabalhos que precisa fazer dentro de casa, vender brinquedos antigos… Eu vou dar o direcionamento e ele vai se virar para poder recuperar o telefone dele. Caso contrário, ele nunca mais na vida vai ter acesso ao telefone”, declarou.

Por fim, o marido de Simone contou o motivo para ser rígido com a educação do filho. "Sabe o que eu estou ensinando o meu filho? A ser homem. Por mais doloroso que seja, eu estou ensinando que ele precisa ter limites. Se ele quer conquistar as coisas ou reconquistar, ele tem que fazer por onde acontecer porque eu não quero que meu filho cresça um menino bajulado, achando que tem tudo nas mãos e seja um playboyzinho que vai usar droga, beber, maltratar as pessoas”, afirmou.

Marido revela drama de Simone Mendes no hospital antes de show na virada de ano

Dias após a virada do ano, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Ele contou que a esposa sentiu muita dor e precisou ir ao hospital para ser medicada antes da apresentação na noite de réveillon. "Nosso réveillon começou às 15:45 da tarde com a gente indo pro hospital porque Simone sentia dores abdominais de chorar, sentindo dores que nenhum remédio resolveu", iniciou.

"Soro na veia e medicações pra dor foram a nossa ceia de réveillon. Saímos do hospital às 19:30, decolando pra Maceió e chegamos lá 21:00. Simone fez show às 2:00 da manhã. Voltamos para casa em seguida, criados e fomos dormir às 7:39 da manhã. As 10:40 estávamos de pé novamente. A vida é fácil pra quem não precisa viver ela", continuou.

Em seguida, relembrou o passado humilde da família. "Ah, antes que eu esqueça sobre a pobreza, Simone morou em barraco de lona na infância no garimpo do arroz e eu vendia estopa em oficina mecânica. Sabe o que é mais incrível disso tudo? Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui! God bless you [Deus te abençoe]", encerrou.

