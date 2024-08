Simone Mendes compra lancha de meio milhão com área gourmet e mais

Após pesquisa minuciosa com Kaká Diniz, Simone Mendes compra embarcação de quase meio milhão e exibe os detalhes luxuosos; veja

A cantora Simone Mendes compartilhou uma conquista nesta sexta-feira, 30, em sua rede social. Em sua casa de praia, a famosa mostrou que comprou uma embarcação com o marido, o empresário Kaká Diniz, e que o item milionário é cheio de detalhes feitos para a família deles se divertir.

Muito contente com a nova aquisição, a artista, que recentemente revelou a compra de um jatinho, comemorou a embarcação. A irmã de Simaria Mendes então revelou que escolheram uma lancha que cabe cerca de 13 pessoas.

Pensando no que gostam de fazer, no local foi instalada uma área gourmet, com uma pequena churrasqueira, pia e lixeira. Além disso, instalaram um ferro para o filho dela, Henry Diniz, fazer wakeboard.

Na outra ponta da lancha - embarcação que pode custar cerca de R$ 400 mil - foi montado um espaço confortável para a famosa e seus convidados deitarem, renovarem o bronzeado e curtirem em grande estilo. Todos os detalhes, de cor, bancos, pisos, revestimento e etc foram escolhidos pelo casal.

É bom lembrar que Simone Mendes e Kaká Diniz estão casados desde 2013 e têm dois filhos, Henry Diniz, de 9 anos, e Zaya Diniz, de 3 anos.

Veja os detalhes da nova lancha de Simone Mendes:

Simone Mendes 'expulsa' o marido do palco após gesto indecente

Recentemente, Simone Mendes participou de mais um festival de música sertaneja em São Paulo. Durante o show, a cantora surpreendeu o público ao chamar seu marido, Kaká Diniz, para o palco. No entanto, a participação especial do empresário foi curta, pois ele foi 'expulso' do palco após protagonizar uma cena quente com a artista.

Enquanto soltava a voz durante um cover de 'Vai No Cavalinho', Simone dançou agarradinha com o marido e começou a rebolar: "Essa mulher enlouqueceu. Ela pirou de vez. Vai no cavalinho", ela cantava enquanto dançava. Depois do momento quente, a ex-dupla sertaneja de Simaria Mendes percebeu que estava diante do público e caiu na gargalhada. Simone rapidamente se afastou do marido e brincou: "Nós somos crentes!", a cantora declarou e apontou para o marido sair do palco. Saiba mais!