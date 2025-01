Marido revela drama de Simone Mendes no hospital antes de show na virada de ano

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para compartilhar um desabafo nesta sexta-feira, 3

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para compartilhar um desabafo nesta sexta-feira, 3. Ele contou que a esposa sentiu muita dor e precisou ir ao hospital para ser medicada antes da apresentação na noite de réveillon.

Ele relatou detalhes do que aconteceu após um fã dizer que "vida de artista é fácil". Ao responder o comentário, ele contou o drama que a sertaneja passou para cumprir a agenda de shows. "Nosso réveillon começou às 15:45 da tarde com a gente indo pro hospital porque Simone sentia dores abdominais de chorar, sentindo dores que nenhum remédio resolveu", iniciou.

"Soro na veia e medicações pra dor foram a nossa ceia de réveillon. Saímos do hospital às 19:30, decolando pra Maceió e chegamos lá 21:00. Simone fez show às 2:00 da manhã. Voltamos para casa em seguida, criados e fomos dormir às 7:39 da manhã. As 10:40 estávamos de pé novamente. A vida é fácil pra quem não precisa viver ela", continuou.

Em seguida, relembrou o passado humilde da família. "Ah, antes que eu esqueça sobre a pobreza, Simone morou em barraco de lona na infância no garimpo do arroz e eu vendia estopa em oficina mecânica. Sabe o que é mais incrível disso tudo? Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui! God bless you [Deus te abençoe]", encerrou.

Desabafo de Simone Mendes

Na última quarta-feira, 1º, Simone desabafou com os fãs em um depoimento nas redes sociais. Ela não contou a localização da dor, mas disse que sofreu bastante. Apesar do susto, ela contou que conseguiu se apresentar normalmente. "Fui trabalhar dodói. Dodói não, melhorei, graças a Deus. Mas estava meio assim. Quando chega no palco, tudo muda, energia foi lá para cima. Fiz um show maravilhoso”, afirmou. Leia o desabafo completo!

