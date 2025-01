Filho de Camila Rodrigues rouba a cena ao surgir fantasiado: 'Fofura'

A atriz Camila Rodrigues deixou os seguidores encantados ao compartilhar fotos do filho fantasiado em colônia de férias da creche

Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 31, ao compartilhar cliques inéditos do filho, Bernardo, de dois anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou o menino, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario, fantasiado de esqueleto e pronto para se apresentar no karaokê da colônia de férias da sua creche.

Ao dividir as imagens, Camila se derreteu por Bernardo e contou que ele ama cantar. "Esqueleto mais lindo desse mundo ama cantar, e a creche pode provar isso pra vocês. A melhor colônia de férias do mundo", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os cliques do pequeno fantasiado na creche encantou os internautas. "Ownnnn que rapazinho lindo!", disse uma seguidora. "Fofura", escreveu outra. "Como tá grande... lindo", falou uma fã. "Lindeza", comentou mais uma.

Vale lembrar que Bernardo completou dois anos em novembro do ano passado e ganhou uma festa com o tema 'Homem-Aranha'. Na ocasião, Camila mostrou as fotos da comemoração e parabenizou o herdeiro. "Meu filho, todas às vezes que te olho, eu vejo o milagre de Deus, eu agradeço tanto pela sua vida, pelo menino feliz e sorridente que você é. Poder comemorar o seu segundo ano de vida, com a nossa família, amigos é tão especial, foi um dia maravilhoso, você é a razão da minha vida", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila Rodrigues encanta ao mostrar passeio com o filho

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para dividir alguns cliques encantadores ao lado de seu filho, Bernardo, de dois aninhos, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario. Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela aparece curtindo um passeio com o herdeiro no shopping. Aproveitando que os estabelecimentos já estão em clima de Natal, Camila e Bernardo tiraram uma foto com o Papai Noel e também andaram em um trem. "Feriado com clima de Natal, eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja as fotos!

Leia também:Camila Rodrigues esbanja beleza natural em cliques na praia: 'Maravilhosa'